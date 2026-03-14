"Günaydın Enerjisi" Hikâyeleri Sabah 07.13. Bir kahve, bir manzara, bir de "Günaydın canlarım" yazısı.

Hayır, günaydın değil. Saat 07.13'te kimse enerjik değil.

Hepimiz uykulu ve sinirliyiz.

Sürekli Spor Salonundan Story Atanlar Koşu bandı videosu.

Ayna selfie'si.

Protein tozu.

Sanki spor yapılmıyor, belgesel çekiliyor.

"Doğallık" Filtreleri Fotoğrafın altına yazı:

"Hiç filtre yok." Ama yüz: Cam gibi Burun: Photoshop müzesi Cilt: Mermer tezgâh

Aynı Tatil Pozu Herkes aynı poz:

Deniz Ayaklar kadrajda Altta yazı: "Ruhumu dinliyorum" Ruh mu dinleniyor, yoksa takipçiler mi yoruluyor belli değil.

Her Yemeği Paylaşanlar Kahvaltı story.

Öğle story.

Akşam story.

Ara öğün story.

Bir noktadan sonra insan şunu düşünüyor: Bu kişi yemek mi yiyor, restoran mı işletiyor?

"Kim Bakmış?" Hikâyeleri Story: "Kim bakmış?" Sonraki story: "Kimler izliyor görüyorum" Sanki CIA raporu hazırlıyor.

Her Gün Motivasyon Sözü Paylaşanlar "Başarmak senin elinde." "Hayallerinin peşinden koş." "Enerjini düşüren insanları hayatından çıkar." Bunları yazan kişi genelde pijamayla koltukta yatıyor.

Sürekli Çift Pozları Her gün yeni romantik fotoğraf.

Altına:

"İyi ki sen." Bir ay sonra:

"Bazen hayat yolları ayırır…" Instagram romantizmi ortalama 42 gün sürüyor.

Aşırı Dram Story'leri Siyah ekran.

Üstünde yazı:

"Bazı şeyler konuşulmaz." O zaman niye paylaşıyorsun?

"Çalışıyorum" Paylaşımları Laptop, kahve, defter.

Altına yazı: "Yoğun bir gün." Gerçekte:

20 dakika çalışıp 40 dakika story hazırlama.

Çekiliş Hesapları "iPhone 20 veriyoruz!" Yapman gerekenler:

14 kişiyi takip et 9 arkadaşını etiketle 3 kez takla at Sonuç: Kazanan kuzenleri oluyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Brezilya'da bir adam, polis olmadığı halde sokaklarda devriye gezmeye başladı, hırsızları kovaladı, soygunları engelledi. Üzerinde taşıdığı sahte polis kimliğiyle birçok suçluyu yakalayıp karakola teslim etti. Polisler onu gerçek polis zannediyordu. 3 yıl boyunca bu şekilde çalıştıktan sonra, bir trafik kontrolünde kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. Tutuklandığında, yakaladığı gerçek suçlular ifade verip "Ama o bizi yakaladı, kahramandı" dediler.

Mahkeme, topluma hizmetini göz önünde bulundurup cezasını erteledi.



TESPİTLİYORUM

@yutanymph Arkadaşlar ortaokulda beni sürekli dik durmam için zorlayıp kambur görünce sırtıma tırnağını geçiren arkadasim fizyoterapist olmus you go girl...