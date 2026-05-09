Patavatsız arkadaş diye bir insan tipi var… Bunlar dobra değil. Dobra başka bir şey çünkü. Dobra dediğin gerçeği söyler ama insanda travma bırakmaz. Patavatsız dediğin ise cümleye "Ben açık sözlüyüm" diye girer, ortamı dağıtıp çıkar. Bunların ağzında fren sistemi yoktur.

Beyin düşünür mü düşünmez mi bilinmez ama ağız çoktan konuşmuştur bile.

Mesela seni yıllar sonra görür. Normal insan ne der?

"Vay özlemişim seni." Patavatsız arkadaş ne der?

"Sen çökmüşsün." İnsan bir "merhaba" der ya. Yok. Direkt karakter analizi.

Bunların en büyük özelliği, insanların en hassas noktasını radar gibi bulmalarıdır. Bir kız saçını kestirmiştir, morali yerine gelsin diye değişiklik yapmıştır. Patavatsız arkadaş gelir:

"Kuaförle kavga mı ettin?" Adam yeni sevgili yapmıştır:

"Eskiye hiç benzemiyor ya…" E zaten amaç o olabilir mi acaba?

Düğünlerde özellikle aktif olurlar bunlar. Gelin damattan çok onlar konuşur. Takıyı takarken kulağa eğilip:

"İnşallah uzun sürer." Bu nasıl temenni? Beddua mı, hava durumu tahmini mi belli değil.

Bir de çocuklarla ilgili inanılmaz rahat konuşurlar.

Yeni doğmuş bebeği görüp:

"Babasına hiç benzemiyor." Abi manyak mısın? İnsanlık tarihinde daha tehlikeli kaç cümle olabilir?

Patavatsız arkadaşın olmadığı ortam huzurludur ama sıkıcıdır da biraz. Çünkü bunlar kaos enerjisiyle çalışır.

Sessiz giden muhabbetin ortasına bomba bırakırlar.

Herkes çay içerken bir anda:

"Bu arada sizin ilişki tam olarak ne oluyor?" Soruyu sorup geri çekilir.

Ortam kendi kendini imha ederken uzaktan izler.

Bir de bunların "şaka yaptım" savunması vardır. Dünyanın en ağır lafını eder, ortam buz keser, sonra hemen:

"Şaka kaldırmıyorsunuz ya." Kardeşim sen şaka yapmıyorsun, psikolojik operasyon düzenliyorsun.

Sır konusunda da felaketlerdir.

Bunlara sır vermek, WhatsApp durumuna yazmakla aynı şeydir.

"Bak kimseye söyleme…" Bir bakmışsın olay mahalle grubuna düşmüş. Bunlar bilgiyi taşımaz, dağıtır. CNN altyapısı var adamlarda.

En enteresan tarafları ise genelde iyi niyetli olmalarıdır.

Gerçekten kötülük yapmak istemezler. Sadece zihinlerinden geçen her şeyi insanlığa ücretsiz sunarlar. İç sesleriyle dış sesleri arasında kapı yoktur.

Hep açık konsept çalışıyor sistem.

Ve ne kadar sinir olsan da o arkadaş gruptan çıkınca eksikliği hissedilir. Çünkü herkesin içinde biraz kontrollü delilik lazım. Patavatsız arkadaş dediğin şey, arkadaş ortamının mayını gibidir.

Ne zaman patlayacağı belli olmaz ama bir şekilde herkes anlatacak hikâyeyi onun sayesinde biriktirir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?



Yugoslavya'da bir öğretmen olan Ante Pavlovic, 1928 yılında bir saat içinde tam 19 kez yıldırım çarpmasına rağmen hayatta kaldı.

Her çarpmada bilincini kaybediyor, sonra yeniden ayağa kalkıyordu.

Olaydan sonra kel olmuştu ve vücudunda yıldırım izleri kalmıştı. Bilim insanları bu durumu açıklayamadı.

Pavlovic, 1975 yılında 87 yaşında doğal yollardan öldü.

TESPİTLİ YORUM

@sinirliprofill Çocukların ayakkabısını giydirirken elleriyle kafanı, omzunu, kolunu tutmaları

GülüYorum

@MURPHYOZLERIX

ARABANIZI

YIKATTIĞINIZ

GÜN YAĞMUR

YAĞAR, ZATEN

YAĞMUR

YAĞACAK DİYE

YIKATMAZSANIZ

YAĞMUR

YAĞMAZ