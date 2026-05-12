Sağlıklı beslenme, hareketsizlik, sigara, aşırı kilo, bilinçsiz vitamin kullanımı, aşırı tuzlu ve paketli gıdalar, sosyal medyadan duyularak tüketilen karışımlar gibi etkenlerle son yıllarda kalp hastalıklarının görülme sıklığı hızla artıyor. Rakamlar; dünyada halen 632 milyon kalp hastası olduğunu, yılda yaklaşık 20 milyon kişinin de bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. İşte bu önemli hastalığa karşı erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak, koruyucu önlemler konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Alhan ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen uyarılarda bulunuyor.
Kalp damar hastalıklarının yüzde 50'si hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlerken, kontrolsüz şeker hastalığı krizi tetikliyor; sağlıklı bir ömür için her gün bir saat yürüyüş ve ideal kilo hayati önem taşıyor.
YARISI HİÇBİR BELİRTİ VERMİYOR
Prof. Dr. Sinan Dağdelen, ani kardiyak ölümlerin 3'te 2'sinde, önceden kalp hastalığı tanısı olmadığını vurgulayarak "Kalp ve damar hastalıklarının yüzde 50'si hiçbir şikayete yol açmadan, sinsice ilerliyor. Bu nedenle toplumumuzda 'Hiçbir şikayetim yok, sağlıklı besleniyorum, düzenli spor yapıyorum, ben sağlıklıyım' şeklindeki düşünce çok yanlış ve tehlikelidir" diyor. Son yıllarda özellikle sosyal medya ve televizyondan duyularak 'şifalı ve doğal' diye tüketilen besinlerin tüketilmesinin de kalp ve damar sağlığı açısından çok ciddi zararlara yol açabildiğini söylüyor.
SİGARA ZEMİN HAZIRLIYOR
Prof. Dr. Cem Alhan, kalp ve damar hastalıklarında yıllardır en sık görülen sorunun damar tıkanıklığı olduğunu belirterek, son yıllarda kadınlarda da özellikle sigara kullanımının artması ve fazla kilo nedeniyle kalp ve damar hastalıklarının yaygınlaştığını vurguluyor. Kalbi tehdit eden, hızla yaşlandıran ve kalp krizine zemin hazırlayan en önemli iki etkenin; sigara ve diyabet olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alhan, "Kontrolsüz diyabet kalp krizi riskini 2 kat artırıyor" diye konuşuyor.
KALP SAĞLIĞI İÇİN 7 HAYATİ ÖNERİ
Her gün mutlaka bir saat düzenli yürüyüş yapın. Sigara içmeyin, pasif içici olmaktan da kaçının. Fast-food ürünlerden, aşırı tuzlu, yağlı, paketli gıdalar, hamur işleri ve işlenmiş et ürünlerinden uzak durun. Diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, trigliserid yüksekliği gibi metabolik hastalıklara karşı düzenli kontrollerinizi olun. İdeal kilonuza mutlaka sağlıklı yollarla ulaşın ve koruyun. Kilo verseniz bile bel çevrenizdeki yağlar enflamasyona yol açtığından, kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm'yi aşmamasına özen gösterin. Ailede birinci derece yakınlarınızda kalp hastalığı öyküsü varsa, hiçbir şikayetiniz olmasa bile düzenli kardiyak muayenelerinizi olun.