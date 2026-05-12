Sağlıklı beslenme, hareketsizlik, sigara, aşırı kilo, bilinçsiz vitamin kullanımı, aşırı tuzlu ve paketli gıdalar, sosyal medyadan duyularak tüketilen karışımlar gibi etkenlerle son yıllarda kalp hastalıklarının görülme sıklığı hızla artıyor. Rakamlar; dünyada halen 632 milyon kalp hastası olduğunu, yılda yaklaşık 20 milyon kişinin de bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. İşte bu önemli hastalığa karşı erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak, koruyucu önlemler konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Alhan ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen uyarılarda bulunuyor.



Kalp damar hastalıklarının yüzde 50'si hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlerken, kontrolsüz şeker hastalığı krizi tetikliyor; sağlıklı bir ömür için her gün bir saat yürüyüş ve ideal kilo hayati önem taşıyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Prof. Dr. Sinan Dağdelen, ani kardiyak ölümlerin 3'te 2'sinde, önceden kalp hastalığı tanısı olmadığını vurgulayarak "Kalp ve damar hastalıklarının yüzde 50'si hiçbir şikayete yol açmadan, sinsice ilerliyor. Bu nedenle toplumumuzda 'Hiçbir şikayetim yok, sağlıklı besleniyorum, düzenli spor yapıyorum, ben sağlıklıyım' şeklindeki düşünce çok yanlış ve tehlikelidir" diyor. Son yıllarda özellikle sosyal medya ve televizyondan duyularak 'şifalı ve doğal' diye tüketilen besinlerin tüketilmesinin de kalp ve damar sağlığı açısından çok ciddi zararlara yol açabildiğini söylüyor.