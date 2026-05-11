Belçika ile ticarette hedef 15 milyar dolar: Bakan Bolat yeni rotayı çizdi

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında 400'ü aşkın iş insanı İstanbul'a geldi. Ticaret Bakanı Bolat, ikili ticaret hacminin 2025 itibaıryla 9.3 milyar dolara ulaştığı belirterek, 'İki ülke, sürdürülebilir ve dengeli şekilde 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor' dedi.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyet, İstanbul'da temaslarda bulundu. Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, forumda, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde yükselerek 2025'te 9.3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İki ülke, sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor" dedi.

Belçika'nın Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin Belçika'daki yatırımlarının ise 750 milyon dolara yaklaştığını anlatan Bolat, "Türkiye'de faaliyet gösteren 719 Belçika şirketinin varlığı, ekonomimize duyulan güvenin göstergesidir. Türk şirketleri de lojistik, savunma, imalat, perakende ve ileri teknolojiler gibi sektörlerde Belçika'daki varlıklarını genişletiyor" diye konuştu.
'TÜRKİYE STRATEJİK ORTAK


Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, "Enerji, havacılık, uzay ve savunma gibi sektörlerde daha derin iş birliği için büyük bir potansiyel var" dedi. Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele de "Türkiye yalnızca önemli bir pazar değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik bir ortak" diye konuştu.
SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ

Bolat, iki ülkenin iş birliği yapabileceği yeni ve stratejik alanlardan bahsederek, "Bu alanlardan ilki savunma sanayisi.
Belçika'nın savunma ekosistemimizle daha derin bir etkileşim kurma konusunda artan bir ilgisi olduğunu görüyoruz. İkincisi Türkiye, 150 milyar dolarlık lojistik pazarı ve 50 milyar doların üzerinde lojistik hizmet ihracatıyla gelişmiş dijital gümrük sistemlerine sahip önemli bir lojistik merkezidir" dedi.

İki ülkenin ticaret hacminin artırılabileceği alanlardan birisinin de "bilgi ve işlem teknolojileri" olduğunu belirten Bolat, "Çeşitlendirme, arz güvenliği ve temiz teknolojilere odaklanan Türkiye'nin enerji geçişi, özellikle açık deniz rüzgar enerjisi ve hidrojen teknolojilerinde Belçika ile önemli bir iş birliği alanı yaratmaktadır" diye konuştu. Türk müteahhitlerin bugüne kadar 138 ülkede 560 milyar dolarlık proje üstlendiğini anlatan Bolat, Belçika'da üstlenen inşaat projesi hacminin 335 milyon dolar olduğunu bildirdi.

8 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da, Türkiye'de faaliyet gösteren 700'ün üzerinde Belçikalı şirketin bulunduğunu ifade ederek, bu şirketlerin 2003 yılından bu yana gerçekleştirdikleri toplam yatırım miktarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu ve bu rakamı daha da artırmak istediklerini dile getirdi. DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye ile Belçika'nın farklı alanlarda birbirini tamamlayan iki ekonomi olduğunu belirtti.
'İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRMALIYIZ


Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, İstanbul Deniz Müzesi'ni ziyaret etti. Mathilde'ye, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti. Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlığındaki heyetle gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti kapsamında Bakan Uraloğlu ile Bakan Göktaş'ın katılımıyla "Kritik Altyapı: Ekonominin Güçlendirilmesi" başlıklı panel düzenlendi.
Uraloğlu, "Belçika ile karşılıklı yatırım ve iş birliklerini artırmamız gerekir. Geçmişi, tarihi derin olan iki devlet olarak coğrafyamızda bulunuyoruz" dedi.


BAYKAR'A BÜYÜK ÖVGÜ

Kraliçe Mathilde, İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçe Mathilde'ye, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tesis hakkında bilgi verdi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ziyaretin ardından, "Bu savunma şirketi NATO içinde benzersiz bir yere sahip, çünkü sürekli inovasyonu temel prensip haline getirmiş durumda" ifadelerini kullandı. Francken, şöyle devam etti: "İki kardeş onu sıfırdan kurdu. Nasıl mı? Her zaman bir adım önde kalarak. Adeta geleceği okuyarak. Şirket, yapay zeka entegre silahlı insansız hava araçlarının öncüsü oldu. Bu sistemler giderek daha iyi hale geliyor, daha yükseğe ve daha uzağa uçuyor. Şimdi Baykar kaçınılmaz bir sonraki adıma geçiyor: insansız savaş uçağı. 'Kızılelma' halihazırda seri üretimde ve ihracatı da yapılıyor."
