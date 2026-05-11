Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye
'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyet, İstanbul
'da temaslarda bulundu. Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, forumda, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde yükselerek 2025'te 9.3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İki ülke, sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor
" dedi.
Belçika'nın Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin Belçika'daki yatırımlarının ise 750 milyon dolara yaklaştığını anlatan Bolat, "Türkiye'de faaliyet gösteren 719 Belçika şirketinin varlığı, ekonomimize duyulan güvenin göstergesidir. Türk şirketleri de lojistik, savunma, imalat, perakende ve ileri teknolojiler gibi sektörlerde Belçika'daki varlıklarını genişletiyor
" diye konuştu.
'TÜRKİYE STRATEJİK ORTAK
Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, "Enerji, havacılık, uzay ve savunma gibi sektörlerde daha derin iş birliği için büyük bir potansiyel var
" dedi. Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele de "Türkiye yalnızca önemli bir pazar değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik bir ortak
" diye konuştu.
SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ
Bolat, iki ülkenin iş birliği yapabileceği yeni ve stratejik alanlardan bahsederek, "Bu alanlardan ilki savunma sanayisi.
Belçika'nın savunma ekosistemimizle daha derin bir etkileşim kurma konusunda artan bir ilgisi olduğunu görüyoruz. İkincisi Türkiye, 150 milyar dolarlık lojistik pazarı ve 50 milyar doların üzerinde lojistik hizmet ihracatıyla gelişmiş dijital gümrük sistemlerine sahip önemli bir lojistik merkezidir
" dedi.
İki ülkenin ticaret hacminin artırılabileceği alanlardan birisinin de "bilgi ve işlem teknolojileri" olduğunu belirten Bolat, "Çeşitlendirme, arz güvenliği ve temiz teknolojilere odaklanan Türkiye'nin enerji geçişi, özellikle açık deniz rüzgar enerjisi ve hidrojen teknolojilerinde Belçika ile önemli bir iş birliği alanı yaratmaktadır
" diye konuştu. Türk müteahhitlerin bugüne kadar 138 ülkede 560 milyar dolarlık proje üstlendiğini anlatan Bolat, Belçika'da üstlenen inşaat projesi hacminin 335 milyon dolar olduğunu bildirdi. 8 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da, Türkiye'de faaliyet gösteren 700'ün üzerinde Belçikalı şirketin bulunduğunu ifade ederek, bu şirketlerin 2003 yılından bu yana gerçekleştirdikleri toplam yatırım miktarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu ve bu rakamı daha da artırmak istediklerini dile getirdi. DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye ile Belçika'nın farklı alanlarda birbirini tamamlayan iki ekonomi olduğunu belirtti.