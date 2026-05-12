Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından yürütülen ve UPS desteğiyle sürdürülen Kadın İhracatçı Programı, yenilenen içeriğiyle yeni dönemine başladı. İhracata başlamayı planlayan ya da mevcut ihracatını büyütmek isteyen girişimcilere yönelik tasarlanan program, katılımcılara stratejik bakış açısı kazandırmanın yanı sıra, ihracat süreçlerinin tüm aşamalarına dair uygulanabilir bilgi ve araçlar sunmayı amaçlıyor.
UZMANLARDAN DESTEK
Program kapsamında; hedef pazar seçimi, bütçe yönetimi, uluslararası sözleşmeler, lojistik ve gümrükleme süreçleri ile ihracat finansmanı gibi kritik başlıklar, alanında uzman akademisyenler ve özel sektör temsilcileri tarafından ele alınacak.
Ayrıca yapay zekâ destekli sosyal medya ve içerik yönetimi, e-ticaret ve dijital iş modelleri gibi güncel konular da eğitim içeriğinde yer alıyor.
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, programa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu programla, katılımcıların yalnızca bilgi edinmelerini değil; bu bilgiyi stratejik bir bakış açısıyla değerlendirerek somut, uygulanabilir ve ölçülebilir bir ihracat planına dönüştürmelerini destekliyoruz. Aynı zamanda girişimcilerin doğru pazarlara erişim, finansmana ulaşım ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirme konularında daha donanımlı hale gelmelerini hedefliyoruz."