'Hadi vur' dedikten sonra uzun süre yerde kalarak veya evde kimse yokken bir anda koridora uzanarak dakikalarca öyle kalmak küçük kardeşinizin aklını başından alacaktır.
Seni cami avlusunda bulduk.
Seni yuvadan aldık, cami avlusunda bulduk, sen evlatlıksın, vb. söylemler ile onu çılgına çevirebileceğinizi biliyor muydunuz? Ağlayana kadar devam edin, sonra nasılsa anneniz gelip sizi dövecektir.
Ben ablan değilim...
Evde yalnız kaldığınız zamanlarda ya da gece karanlık odada uyumaya çalışırken, sesinizi değiştirip 'ben ablan değilim, onu kaçırdık ben uzaylıyım' veya şeytanım veya ablanın ruhuyum türü oyunlarla kardeşinizi psikopat yapabilirsiniz.
Yatağına su döküp anneye "işemiş bu" diye ihbar etmek.
Ardından kendisiyle 'sidikli sidikli sidikli' diye dalga geçerseniz kahrolacaktır.
Tüküreyim mi?
Bir şekilde punduna getirip üzerine oturduğunuz kardeşinizin ağzına tükürecekmiş gibi yapıp tükürüğünüzü içeri çekerek çok eğlenebileceğinizi biliyor muydunuz? Sonunda tükürebilirsiniz de tamamen sizin gaddarlığınıza kalmış.
Altına işetene kadar gıdıklamak.
Aslında gıdıklamak hoş bir eylem ancak bunu altına işetene kadar sürdürürseniz zevki o zaman çıkıyor.
İşe giden anne babanın ardından annemiz babamız senin yüzünden bizi terk etti demek.
Ardından odanıza çekilip ağlamaya başlarsanız kardeşiniz kısa sürede kendini kaybedecektir.
Kardeş çikolatasını veya sevdiği bir şeyi bitirdikten sonra, sizin olanı karşında sindire sindire yemek.
O yerken siz de yiyormuş gibi yapın ki uyanmasın.
"Annem seni daha çok sevse önce seni doğururdu"
Gibi söylemlerle annenizin sizi ondan daha çok sevdiğine inandırmanın lezzetine doyum olmaz.
Pazar sabahı saat 6'da "Kalk kalk okula geç kaldın!!" diye bağırarak uyandırmak.
Üstünü tamamen giyinene kadar sesinizi çıkartmazsanız 1 hafta yetecek kadar gülmeyi depolarsınız.
Alttan ranzayı tekmelemek.
Eğer kardeşiniz ranzanın üst katında yatıyorsa ve sizden önce uykuya dalmışsa. Ranzanın suntasını alttan tekmeleyip 'Deprem!' diye bağırmak gecenizi şenlendirecektir.
"Kendini dövme, vurma kendine, neden vuruyorsun ki?"
Bacaklarına oturduğunuz kardeşinizin el bileklerinden tutarak kendisine tokat attırın ve her tokatta 'kendine vurma, vurmasana ya kendine' gibi şeyler söyleyin. Harika değil mi?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnsanları 10 kilo daha zayıf gösteren aynalar satan bir firma var. Genel olarak aynalar, onları kullanan perakendeciler için toplam satışların %54'üne katkıda bulunmuştur.
TESPİTLİ YORUM
@yokdaneler Alt komşum az önce şikayete geldi. Yeni sildiği camlarına sarı bişey sıçramış. Acaba çocuğunuz mu işedi dedi. Yağmur yağması ve çocuğumun olmaması dışında sorun yok asdssfdsf
@onlakonusmayin Yeni evime taşınalı 20 gün oldu ve demin hayatımın en büyük salaklığını yaptım, eve geldim; açım yorgunum sıcak, kapıyı açmaya çalışıyorum kilit dönmüyor bozuk diye lanetler okuyarak birilerini arıyorum derken kapı açıldı ve saygıdeğer komşum dedi ki burası sizin eviniz değil.