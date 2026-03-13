Her Türk ailesinin bir WhatsApp grubu vardır. Grubun adı genelde çok iddialıdır: w "Ailemiz". w "Biz Bize Yeteriz". w "Canım Ailem".

Ama bu grupların içinde kimsenin bilmediği gizli bir güç dengesi vardır. Görünürde herkes eşittir ama aslında grup içinde ciddi bir hiyerarşi vardır.

İşte WhatsApp aile grubunun gizli hiyerarşisi:



Kurucu lider (genelde anne veya teyze):

Grubu kuran kişi en üst makamdır. Profil fotoğrafı genelde şunlardan biridir: w Çiçek. w Torun. w Gün batımı.

En önemli özelliği şudur:

Kim gruptan çıkarsa hemen geri ekler. Grubun gerçek yöneticisi odur.



Sessiz yönetici baba:

Babalar genelde grupta çok konuşmaz. Ama ayda bir mesaj atar: "Tamam." Bazen de sadece baş patmak okey emojisi gönderir.

Bu mesaj grubun resmî onayı gibi kabul edilir.



Sabah mesajı teyzesi:

Her aile grubunda mutlaka vardır. Sabah saat 07:12'de şu mesaj gelir: "Günaydın hayırlı sabahlar..." Altında genelde parlayan güller, kahve fincanları ve güneş emojileri bulunur.

Kimse cevap yazmasa bile ertesi gün yine gönderilir.



Bilgi dağıtım merkezi dayı:

Dayılar grubun haber ajansıdır. Her gün şu tarz mesajlar gelir: "Arkadaşlar bunu okuyun çok önemli." Mesajın kaynağı genelde belirsizdir ama dayı oldukça ciddidir.



Mizah kuzeni:

Grubun eğlence sorumlusudur.

Görevi: Komik video göndermek. Eski capsleri tekrar paylaşmak. Ve bazen yanlış gruba mesaj atmak Grubun enerjisini yükseltir ama bazen teyzelerin anlamadığı espriler yüzünden kriz çıkar.



Sessiz okuyucu:

Grubun en gizemli kişisidir. Hiç mesaj yazmaz ama her şeyi okur. Bir gün aniden konuşur ve şöyle der:

"Geçen hafta gönderdiğiniz videoyu izledim." Herkes şaşırır çünkü kimse onun hâlâ grupta olduğunu hatırlamıyordur.



Sürekli fotoğraf öönderen akraba:

Bu kişi hayatındaki her şeyi paylaşır. Örnek içerikler: w Kahvaltı tabağı. w Yeni alınan ayakkabı. w Bahçedeki domates. Grup üyeleri genelde fotoğrafa şu yorumu yapar: "Maşallah."



Siyaset başlatan amca:

Her aile grubunun en riskli karakteridir. Bir gün aniden şu mesaj gelir: "Bu ülkenin asıl sorunu…" Ve grup ikiye bölünme tehlikesi yaşar. Genelde biri konuyu hızla değiştirir: "Çocuklar bugün hava çok güzel."



Yanlışlıkla sesli mesaj atan teyze:

Bu kişi mesaj yazmak yerine yanlışlıkla 2 dakikalık ses kaydı gönderir. Ses kaydında genelde şu cümleler duyulur: "Dur bir dakika… yanlış yere mi bastım?" Ama kayıt çoktan gönderilmiştir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Hindistan'da bir adam hastanede temizlik görevlisi olarak çalışırken, doktor kılığına girip hastaları muayene etmeye başladı. Bir gün acil bir hasta geldi ve gerçek doktorlar müsait değildi. Adam, "Ben hallederim" diyerek ameliyathaneye girdi. Hastanın apandisit patlaması üzerine, internette izlediği videolardan aklında kalanlarla ameliyatı yaptı. Hasta iyileşti. Adam 6 ay boyunca kimseye yakalanmadan çalıştı, taa ki bir gün gerçek bir doktorla karşılaşıp tokalaşana kadar. Tokalaşma sırasında doktor, adamın elinin temizlik malzemeleri koktuğunu fark edip şüphelendi ve yakalandı.

TESPİTLİYORUM

@dertpare Annelere internetten bir şey gösterildiğinde gelip bakmaları ve "Tamam anne bu kadardı" diyene kadar ekrana bakmaya devam etmeleri...