Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor. Bu yılki slogan ''Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende'' oldu. SGK Başkanı Yunus Elitaş, hem kurumun 20'inci yaşı hem de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İnsan odaklı hizmet anlayışımızla sosyal güvencenin sunduğu imkanlardan her vatandaşımızın eksiksiz ve hızlı bir şekilde yararlanması için durmaksızın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Sertbaş da ''Ülkemizin ve sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunları arasında yer alan kayıt dışı istihdam; çalışanların SGK'ya hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Çalışanların sigortalı çalıştırılmaları anayasal hak olmakla birlikte hem çalışanlar hem işverenler açısından yasal zorunluluktur" açıklaması yaptı.
İŞTE KAYIT DIŞI KAYBI
Açıklamada, kayıt dışı istihdamın sebep olduğu olumsuz durumlar da şöyle sıralandı: "Kayıt dışı çalışan kişi; emeklilik hakkından mahrum kalır. Olası bir iş göremezlik durumunda malullük aylığına hak kazanamaz. Vefatı hâlinde ailesi ölüm aylığı güvencesinden yoksun kalır. Sağlık hizmetlerinden doğrudan yararlanma hakkını riske atarak, GSS primini kendi ödemek durumunda kalır.
İşsizlik sigortasından faydalanamaz. İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı yasal olarak sağlanan koruyucu önlemlerden ve olası kaza anında sunulan maddi/sağlık güvencelerinden uzak, risk altında çalışmak zorunda bırakılır. Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve analık izni gibi en temel özlük haklarından mahrum kalır."
KONTROL EDİN
Çalışanlar, çalışmalarının işveren tarafından SGK'ya bildirilip bildirilmediğini veya hangi kazanç seviyesinden bildirildiğini www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebilir. Sigortasız çalıştırıldığını ya da eksik ücret veya eksik gün bildirimi yapıldığını düşünen çalışanlar, ihbar ve şikâyetlerini ALO 170 üzerinden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Merkezleri'ne doğrudan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden iletebilir.