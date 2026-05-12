TÜBİTAK, 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı kapsamında 2026 yılı ikinci çağrısını açtı. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen bu program ile hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri destekleniyor. Tedarikçi KOBİ'ler ile müşteri kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerine destek sağlanıyor.
Çağrıya KOBİ veya büyük ölçekli bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması ve tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunuyor. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebiliyor. Çağrıya tedarikçi kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesinin sunulması gerekiyor. Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması bekleniyor.
NELER KAPSAMDA?
Proje bütçesi en fazla 10 milyon lira, proje süresi de en fazla 24 ay olarak belirlendi. Müşteri kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin giderleri ve şehirlerarası seyahat giderleri desteklenecek. "Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için; müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin en az yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra "kabul edilen harcama tutarının" yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verecek.
NEREYE, NASIL BAŞVURULACAK?
Çağrı kapsamında proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden 17 Temmuz saat 23.59'a kadar alınacak. Belirlenen takvime göre program kapsamındaki bu yılın üçüncü çağrısının ise 1 Eylül tarihinde açılması planlanıyor.