HAYATIN zorluklarıyla başa çıkmanın en etkili yollarından biri, espri yapmaktır. Ama bazen öyle anlar gelir ki, yaptığın espri karşısında kimse gülmez, gözlerde bir "Ne dedi bu?" ifadesi belirir. Peki, işte o anlarda ne yapmalısın? İşte birkaç öneri:

GÜLÜŞÜNÜ KENDİN

BAŞLAT:

Kimse gülmüyorsa, en iyi çözüm kendini güldürmektir.

Bunu, esprinin üzerine "Hahaha, ne komikti!" diyerek yapabilirsin.

Bu, hem atmosferi kurtarır hem de sana neşeli bir hava katar.

İnsanlar, senin güldüğünü görünce, belki bir gülümseme de olsa verirler. Gülmek bulaşıcıdır, unutma.

ESPRİYİ YAVAŞÇA

TEKRAR ET:

"Demek anlamadılar," diye düşünürsen, espriyi biraz daha "derinlemesine" açıklamak yardımcı olabilir. Bu strateji, esprinin herkes tarafından "tam olarak" anlaşılmasını sağlar.

Elbette, kimse gülmezse, bu aşama biraz utanç verici olabilir.

Ama sen yine de "Espri yapmayı sevdim, biraz daha detaya giriyorum," diyerek gülümsersen, kahkahalar gelmese de alkışlar duyabilirsin.

KÖTÜ ESPRİLERİN

ARTIK MODA OLDUĞUNU

SÖYLE:

Esprinin modası geçtiğini düşünüyorsan, bunun tam tersi bir taktik uygulayabilirsin.

"Aslında bu çok eski bir espri, şimdilerde buna 'retro' diyorlar," diyerek durumun ciddiyetini hafifletebilirsin. Bu durumda, karşıdaki kişi esprinin kalitesine değil, senin bu olayı ne kadar güzel taşıyabildiğine gülmeye başlayabilir.

EĞLENCELİ BİR

HÜZÜNLE OLANLARI

KABULLEN:

Evet, belki de esprin gerçekten çok kötüydü. O zaman biraz dramatik bir şekilde durumu kabullenip, "Evet, bu espri gerçekten de çok kötüydü, galiba bana kahve lazım," diyebilirsin.

Üzgün görünürken bile insanlar senin içinde bulunduğun komik durumu fark edip, en azından içlerinden gülümseyebilirler. Hem "başarı" her zaman dışa yansımaz, değil mi?

EĞER HİÇBİRİ OLMAZSA,

'AÇIKLAMADAN GEÇME':

Bazen insanlar, senin esprini anlamamakta ısrar edebilirler. Bu durumda, esprini açıklamaktan başka çaren kalmaz. Ama dikkatli ol, çünkü espri açıklamak bir suçtur! "Biliyor musunuz, ben aslında..." diye başlayarak, esprini açıklayabilir, ama yine de herkesin suratında o "Bunu mu demek istedin?" ifadesi kalabilir.

Yine de, bu da bir başarı sayılır.

Hem, artık kimse senin espri tarzını sorgulamayacaktır.

Unutma, her espri bir risk taşır. Ama sen kendine güven, gülmeye devam et! Gülünmeyen espriler de bazen hikayenin en komik yeridir.

