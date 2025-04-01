1974 - ALASKA'DA "PATLAYAN YANARDAĞ" ŞAKASI:

Alaska'nın Sitka kasabasında yaşayan girişimci Porky Bickar, Cleveland Yanardağı'nın patladığını düşündüren bir şaka yaptı. Bickar ve ekibi, yanardağın tepesine yüzlerce eski lastik taşıyıp ateşe verdi. Yoğun siyah dumanlar yükselince halk paniğe kapıldı. ABD Sahil Güvenliği olaya müdahale etmek üzere harekete geçti ama bunun bir 1 Nisan şakası olduğu ortaya cıktı.



1997 - İZLANDA'DA YANARDAĞ PATLAMASI HABERİ:

İzlanda'da "Stod 2" televizyon kanalı, unlu Hekla Yanardağı'nın patladığını duyurdu.

İzlanda'da sık sık volkanik aktiviteler olduğu için insanlar bu haberi gerçek sandı. Olayın bir şaka olduğu anlaşıldığında bazı yetkililer kızgın tepkiler verdi, çünkü halk gereksiz yere paniğe kapılmıştı.



1976 - NEWTON'UN YER ÇEKİMİ TEORİSİ "GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI":

Unlu İngiliz astronom Patrick Moore, BBC'de yaptığı bir yayında, 1 Nisan 1976'da Pluton'un Jupiter'in arkasından geçeceğini ve bu durumun dünyadaki yer çekimini azaltacağını iddia etti.

Moore, dinleyicilere tam olarak saat 09:47'de havaya zıplamalarını ve hafif hissettiklerini rapor etmelerini söyledi.

Binlerce kişi gerçekten "havada süzüldüklerini" bildiren telefonlar etti.



1998 - BURGER KING'İN "SOLAK WHOPPER" ŞAKASI:

Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfa bir ilanla solaklar için özel bir Whopper geliştirdiğini duyurdu. İddialarına göre, malzemeler ve ekmek solakların daha rahat yemesi için yeniden tasarlanmıştı. Sonuc?

Ertesi gün binlerce insan bu özel Whopper'ı sipariş etmek için Burger King'e adeta akın etti!



1980 - BBC'NİN BIG BEN'İ DİJİTALLEŞTİRME ŞAKASI:

BBC, Londra'nın unlu Big Ben saatinin dijital ekrana geçeceğini duyurdu. Hatta orijinal saat mekanizmasının parçalarının satılacağını söyledi. Halk o kadar büyük tepki gösterdi ki BBC birkaç saat içinde bunun bir şaka olduğunu açıklamak zorunda kaldı.



2015 - GOOGLE'IN "GOOGLE JAPONYA İÇİN GBOARD TECLERİ":

Google Japonya, dev bir fiziksel klavyeyle çalışan "Gboard" adlı bir sistem geliştirdiğini duyurdu.

Bu cihazın Japonca karakterleri doğrudan yere yazarak girmenizi sağladığını gösteren bir video yayımladı. İnsanlar ilk başta bu teknolojinin gerçek olup olmadığını anlayamadı.



2016 - GMAİL'İN "MIC DROP" FACİASI:

Google, Gmail'e bir "Mic Drop" özelliği eklediğini duyurdu. Bu butona basınca, e-posta sonuna bir Minions karakterinin mikrofonu yere bıraktığı bir GIF ekleniyor ve karşı tarafın e-posta yanıtı otomatik olarak engelleniyordu.

Ancak birçok kişi şakanın farkına varmadan iş yerlerinde ve ciddi e-postalarda kullandı.

Google, birkaç saat içinde özelliği kaldırmak zorunda kaldı.



1995 - TACO BELL'İN "ÖZGÜRLÜK ÇANI'NI SATIN ALMASI":

Amerikan fast-food zinciri Taco Bell, buyuk gazetelere tam sayfa ilan vererek Philadelphia'daki tarihi Ozgurluk Canı'nı (Liberty Bell) satın aldığını ve adını "Taco Liberty Bell" olarak değiştirdiğini duyurdu. Halk bu duruma çok büyük tepki gösterdi ve Kongre'ye şikayet telefonları yağdı.

Taco Bell birkaç saat sonra bunun bir şaka olduğunu açıkladı.

BAYRAMDA YAPILACAK 1 NİSAN ŞAKALARI

BAYRAM HARÇLIĞI ŞAKASI (Bozuk para desteği):

Bayram harçlığı verecekmiş gibi zarf uzatıp içini madeni paralarla doldurun.

Açtıklarında ses efekti harika olacak!



ZARFIN İÇİNDE NOT:

"Bu yıl bayram harçlığını EFT ile gönderdik, hesaplarına baksınlar." Ama tabii ki hiçbir şey yatmamış olacak.



TATLI ŞAKALARI (Tuzlu baklava):

Normal görünümlü bir baklava yapın ama şerbetini tuzlu su ile hazırlayın. Şüphe çekmemesi için birkaç normal baklava arasına yerleştirin.



SAHTE LOKUM:

Küçük sünger parçalarını pudra şekeriyle kaplayarak lokum gibi servis edin.



SAHTE MİSAFİR VİDEOSU:

Kapıyı çalmadan önce bir hoparlörden "Biz geldiiik!" diye bağıran bir ses kaydı açın. Ev sahibi şaşkınlıkla kapıyı açtığında kimseyi göremeyecek.



EVDE KİMSE YOKMUŞ GİBİ DAVRANMA:

Misafirler geldiğinde içeriden kimse ses vermesin, onlar da "Acaba yanlış mı geldik?" diye tereddüt etsinler.



BAYRAM YEMEĞİ ŞAKALARI (Boş içli köfte):

İçli köfte yapıp içini tamamen boş bırakın. "İçine sevgimizi koyduk" diye açıklama yapabilirsiniz.



TEKNOLOJİK ŞAKALAR (WhatsApp Bayram Kutlama Mesajı Hack'i):

Aile grubuna, "Bu yıl bayram harçlıkları banka uygulaması üzerinden yatırılacak, herkes IBAN'ını atsın" yazan bir mesaj atın.

Bakalım kim inanacak?



TV KANALLARINI DEĞİŞTİRME:

Bayram ziyaretinde televizyon izlenirken, telefon uygulamasıyla kanal değiştirin. Kumanda bozuk sanıp uğraşacaklar.