AŞK ASLINDA BİR VİRÜS OLABİLİR:

Aşık olan insanlar, zamanla aynı kelimeleri kullanıyor, aynı şeylerden hoşlanmaya başlıyor. Belki de aşk, havadan bulaşan bir beyin paraziti olabilir! Kedi sahibi insanların beyinlerini etkileyen Toxoplasma gondii gibi, aşk da insanların mantıklı düşünmesini engelleyen bir biyolojik tuzak olabilir.

ROMANTİK ŞARKILAR, DUYGUSAL BAĞIMLILIĞI TETİKLEYEN BİR CIA PROJESİ:

80'lerde yapılan gizli deneylerde, bazı müzik frekanslarının insan beyninde bağımlılık yarattığı keşfedildi.

O yüzden aşk şarkıları hep aynı akor dizilimleriyle yazılıyor. Belki de aşkı, bize pop müzik şirketleri tarafından zorla empoze edilen bir duygu olarak hissediyoruz!

EVLİLİK YÜZÜĞÜ, ANTİK BİR BÜYÜ RİTÜELİDİR:

Sol elin dördüncü parmağına yüzük takmanın, kalbe giden bir damarla bağlantılı olduğu söylenir.

Ama ya bu, aslında eski bir büyü geleneğiyle ilgiliyse?

Belki de evlilik yüzüğü takınca özgür irademizi kaybediyoruz ve "sadece o kişiye" bağlanmamız sağlanıyor.

AŞK FİLMLERİ, İLİŞKİLERİ SABOTE ETMEK İÇİN VAR:

Gerçek ilişkiler mükemmel değildir. Ama aşk filmleri sürekli "büyük jestler, romantik tatiller, kusursuz aşklar" göstererek bizi gereksiz beklentilere sokuyor.

Böylece insanlar gerçek ilişkilerinde hayal kırıklığına uğrayıp ayrılıyorlar. Kim bilir, belki de bu boşanma avukatlarının gizli bir projesidir!

BURÇ UYUMU, ASTROLOJİ ENDÜSTRİSİNİN BÜYÜK TUZAĞI:

"İkizler burcuysanız, Balık'la asla anlaşamazsınız!" Bu lafı kim uydurdu? Belki de burç uyumu olayını astroloji siteleri uydurdu, böylece herkes sürekli yeni ilişkiler arayarak flört ekonomisine katkı sağlasın.

ROMANTİK SÜRPRİZLER, HEDİYE SEKTÖRÜNÜN SAHTEKÂRLIĞI:

Klişe sürprizler: Mum ışığında akşam yemekleri, balonlar, küçük notlar… Ama ya bunlar aslında hediye sektörü tarafından bilinçaltımıza işlenen birer yalandan ibaretse? Belki de sevgimizi göstermek için illa da 1000 liralık hediyelere ihtiyacımız yok ama bunu kabul etmemiz istenmiyor.

AŞKIN SÜRESİ, BİYOLOJİK BİR SAYAÇ TARAFINDAN BELİRLENİYOR:

Bilim insanları, aşkın biyolojik olarak en fazla 2-3 yıl sürebileceğini söylüyor.

Ama ya bu tamamen ilaç şirketlerinin uydurduğu bir şeyse? İnsanları aşkları bitince mutsuz hissettirip antidepresanlara yönlendirmek için mi bu "beyin kimyası" teorisini ortaya attılar?



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Vesna Vulovic, 26 Ocak 1972'de JAT Airways'in DC-9 uçağı havada infilak ettiğinde 10.160 metre yükseklikten düşmesine rağmen hayatta kalan bir uçuş görevlisiydi.

Patlamanın, bagaj bölümüne yerleştirilen bir bombadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Düşüş sırasında, uçak enkazının bir parçasına sıkışmış olması, yoğun ağaç örtüsü ve karla kaplı zeminin etkisiyle mucizevi şekilde kurtuldu.

Kafatası, omurgası ve bacakları kırıldı; bir süre komada kaldı ama hayata tutundu.



TESPİTLİ YORUM

@Sersol07 Dedem 400 TL verip "Benle dışarı gel" dedi.

Kahveye yaşlı tayfanın yanına gittik. "Doktor torunum bu" dedi, 1 saat onlarla okey attık.. adam bildiğin 400 TL'ye beni hava atmak için kiraladı...