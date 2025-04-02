Çikolata lobisinin aşkı manipüle etmesi:

Aşkın insan vücudunda salgıladığı dopamin ve serotonin seviyeleri, çikolata yediğimizde de yükseliyor.

Peki ya tüm romantik ilişkiler, çikolata şirketlerinin kârını artırmak için gizli bir şekilde yönlendiriliyorsa? Özellikle Sevgililer Günü'nde yaşanan aşk patlamaları aslında global çikolata üreticilerinin gizli planı olabilir.

Hollywood'un aşk algımızı kodlaması:

Tüm romantik komediler birbirine benziyor, değil mi?

Aslında Hollywood'un amacı, aşkı belirli bir kalıba sokup herkesi bu kalıbın içinde yaşamaya zorlamak.

Gerçek aşk belki de bambaşka bir şey ama hepimiz bu filmler yüzünden "yanlış" aşkı arıyoruz!

Düğün endüstrisinin beyin yıkama operasyonu:

Düğünlerin maliyetleri giderek artıyor. Peki ya evlenme fikri, mücevher ve organizasyon şirketleri tarafından beyinlerimize işlenmiş bir yanılsama ise?

Belki de gerçek aşk, devasa pastalara ve 300 kişilik davetlere ihtiyaç duymaz.

Ama bunu bize söylemezler, çünkü ortada milyar dolarlık bir sektör var.

İlk görüşte aşk, feromon şirketlerinin uydurması:

Bazı parfüm ve kozmetik şirketleri, "aşkın kimyasal bir bağ olduğu" teorisini satmaya çalışıyor. Oysa ki aşk belki de sadece bir alışkanlık!

Ama feromon içerikli parfümler, "ilk görüşte aşkı" garantilediklerini iddia ediyor.

Acaba bu, tamamen satış stratejisi olabilir mi?

Sosyal medya algoritmaları, kimden hoşlanacağımızı belirliyor:

Eskiden insanlar doğal bir şekilde birbirine âşık oluyordu. Ama şimdi sosyal medya algoritmaları, bize kimleri daha sık gösteriyorsa, onlara daha fazla ilgi duymamıza neden oluyor.

Yani, belki de aşkımızı kader değil, Instagram keşfet algoritması belirliyor!

Sevgililer Günü, kartel gibi çalışan bir çiçek mafyasının oyunu:

Her yıl Şubat ayında çiçek fiyatları fırlıyor. Çünkü aslında Sevgililer Günü, gizli bir çiçek kartelinin pazarlama taktiği! Normalde 20 liraya satılan güller, birden 200 liraya çıkıyor. Belki de aşkı göstermenin yolu olarak çiçek vermemiz, tamamen bu mafyanın propagandasıdır!

"Ruh Eşi" kavramı, Tinder'ın beyin yıkaması:

Eskiden insanlar "kim denk gelirse" onunla evlenirdi.

Ama şimdi herkes "ruh eşi" diye biri olduğuna inandırıldı.

Peki neden? Çünkü flört uygulamaları böylece daha fazla insanın sonsuz kaydırma yaparak müşteri kalmasını sağlıyor. Gerçekte, algoritma seni sürekli arayışta tutarak "ruh eşin hemen diğer kaydırmada" hissi yaratıyor olabilir!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1911'de Louvre Müzesi'nde çalışan Vincenzo Peruggia, Mona Lisa tablosunu çalarak yatağının altında iki yıl boyunca sakladı.

Müze işçisi gibi giyinip tabloyu duvardan söken Peruggia, onu İtalya'ya geri götürerek ulusal kahraman olmayı amaçlıyordu.

Ancak 1913'te satmaya çalışırken yakalandı. Tablo 1914'te Louvre'a döndü, bu olay sayesinde şöhreti katlandı.



GÜLÜ YORUM

@hadiibeordan Babam 60 yaşında hukuk okumaya başladı anayasadan kalmış büte çalışıyor.

1 hafta sonra da ablamın nişanı var anneme diyor ki 'Siz de nişanı yapacak' zamanı buldunuz he!



TESPİTLİ YORUM

@kamuculuk Halkımız Grok'a (X'in yani eski Twitter'ın yapay zekası) köyün delisi gibi davranıyor, sigara verip oynatıyor, sağa sola küfür ettiriyor...

Bazı geleneklerin yaşadığını görmek güzel...