Bayramda otoyol yoğunluğu: 8.4 milyon araç geçti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, arife günü dahil Ramazan Bayramı dönemini kapsayan 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde otoyollardan 8 milyon 425 bin 491 aracın geçtiğini bildirdi.



Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma unvanını 3 yıldır elinden bırakmayan İstanbul Havalimanı'nda da yolcu yoğunluğu yaşandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "2024 yılı Ramazan Bayramı'nda İstanbul Havalimanı'mızda 842 bin 367 yolcu ağırlamıştık, bu yıl ise yolcu sayısı 892 bin 810'a ulaştı. Şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı araçlarını da 27 Mart-7 Nisan arasında gerçekleştirecekleri seferlerde kullanabilmelerine imkan sağlamıştık. 26 Mart-1 Nisan arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 70 bin 627 seferde 2 milyon 418 bin 407 yolcu taşıdı."

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