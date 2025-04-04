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Erken ödeme ile 150 milyon dolar tasarruf!

Türkiye Varlık Fon, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin satın alımı için 2022 yılında kullandığı kredinin borcunu erken kapattı. 150 milyon dolardan fazla faiz tasarrufu sağladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Erken ödeme ile 150 milyon dolar tasarruf!

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Türkiye Varlık Fonu, güçlü nakit akışı ve uygun maliyetli finansman kaynakları sayesinde ilk kez bir kredisini erken ödeme imkanı elde etti. Fon, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin satın alımı için 2022 yılında kullandığı kredinin borcunu erken kapatarak 150 milyon dolardan fazla faiz tasarrufu sağladı.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, yaptığı açıklamada, "Güçlü bilanço yapımız ve stratejik yaklaşımımızla Türkiye'nin geleceği için değer üretmeye devam edeceğiz. 2025 yılında maden ve İzmir limanında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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