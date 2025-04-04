"Benim kartımla öde" diyerek telefonu uzatmak: (Tabii, kart Apple Pay'e kayıtlıysa. Yoksa telefonunuza bakakalabilirsiniz.)

Tiyatroya çevirin: "Bugün sosyal bir deney yapıyorum. İnsanlar ilk buluşmada cimri olup olmadığımı nasıl anlar?"

Garsona iş başvurusu yapın: "Bu hesabı ödeyemem ama bulaşık yıkayarak çalışmaya başlayabilir miyim?"

"Cüzdanım Tesla gibi" deyin: "Görünmez, dokunulmaz ve asla içeride para yok!"

QR kod bahane: "Aa! Şimdi fark ettim, ben sadece QR kodla ödeme yapıyorum. QR kodum yanımda değil…"

Arkadaşınızı arayıp "EFSANE BATTI" diye bağırın: Bakalım nasıl tepki verecek?

Büyü numarası deneyin: "Bak şimdi, elimde cüzdan var mı? Yok. Ama birazdan sihirli bir şekilde gelecek… Gelmedi mi? Evet, çünkü iyi bir sihirbaz değilim."

Kelime oyunu yapın: "Cüzdanımı evde unuttum ama kalbimi yanında getirdim."

Mekanda 'sosyal medya fenomeniyim' numarası: "Ben influencer'ım, buranın reklamını yaparak ödeyebilirim!"

Garsona eski borç muamelesi yapın: "Abi, geçen geldiğimde fazla vermiştim, şimdi düştük mü?"

"Ben ödeyecektim ama kader istemedi.": Bunu bir işaret olarak yorumlayıp "Evren bize mesaj veriyor" diye felsefi bir hava katın.

Dramatik bir sahne yaratın: "Demek böyle bir ihanete uğrayacağımı hiç düşünmemiştim… Cüzdan, sen nasıl yaparsın bunu bana?"

Kredi kartı numarasını ezbere söylemeye çalışın: Ama yanlış söyleyerek iyice rezil olun.

Garsona 'Bugün burada çalışmaya başlıyorum' deyin: "Müşteri olarak geldim ama kader beni garson yaptı."

Menüde en ucuzu seçip 'Ben zaten minimalistim' deyin: Hiçbir şey almamak da minimalist yaşam tarzına girer.

Eski yöntemleri deneyin: Takas!: "Size bir sakız, bir de bozuk kulaklık vereyim, olur mu?"

"Ben barter sistemiyle yaşıyorum": Yemek karşılığında şiir okuyabilir, komik dans edebilirsiniz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1835 yılında The Sun gazetesi, tarihin en büyük gazetecilik aldatmacalarından birine imza attı. Gazete, ünlü gökbilimci Sir John Herschel'in dev bir teleskop kullanarak Ay'da insansı yaratıklar, egzotik hayvanlar ve fantastik manzaralar keşfettiğini iddia eden bir dizi makale yayımladı.

Bu sahte haber dizisi, halkın büyük ilgisini çekti ve gazetenin satışlarını patlattı. Ancak bir süre sonra tüm hikâyenin tamamen uydurma olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen, "Büyük Ay Aldatmacası" olarak anılan bu olay, medyanın gücünü ve halkın sansasyonel haberlere duyduğu ilgiyi gözler önüne seren en çarpıcı örneklerden biri olarak tarihe geçti.

TESPİTLİ YORUM

@namuskokuyon Sevgili yapıp arkadaşlarından uzaklaşma karaktersizliği… "Allahım nasip etsin" diye dua ediyorum her gece...