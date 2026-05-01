"Eskisi gibi değilsin" diyen insan, ilişkilerde nostalji bağımlılığı yaşayan kişidir.

Sanki sevgili değil de 1998 model Şahin kullanıyor.

Sürekli:

"İlk aldığımızdaki çekiş yok bunda…" Kavga neyle başlarsa başlasın, konu bir yerde mutlaka buraya gelir:

"Sen eskiden böyle değildin." Çünkü bazı insanlar ilişkiyi canlı bir şey gibi değil, dondurulmuş anı gibi yaşamak istiyor.

Herkes sonsuza kadar ilk buluşmadaki heyecanla kalsın istiyorlar.

Abi ilk buluşmada adam parfüm sıkıp geliyor, şimdi evde burnunu tişörte siliyor. Hayat bu.

Bir de "eskiden" dedikleri dönem genelde ilişkinin showroom hâli.

Kimse gerçek karakterini ilk üç ay göstermiyor zaten.

İlk zamanlar:

"Sen ye aşkım." Bir yıl sonra:

"Patatesime niye dokundun?" Başlangıçta herkes premium üyelik gibi davranıyor.

Sürprizler, uzun mesajlar, sabahlara kadar konuşmalar… Sonra hayat devreye giriyor.

Kiralar, işler, stres, trafik, uykusuzluk… Romantik adam gidiyor, yerine market poşetiyle ter içinde eve giren vatandaş geliyor.

Ama bunu kabul etmek yerine hemen klasik cümle:

"Eskisi gibi değilsin…" Tabii değilim.

Eskiden seni etkilemeye çalışıyordum, şimdi kredi kartı ekstresini etkilemeye çalışıyorum.

En ilginç tarafı da bunu söyleyen insanların kendilerini hiç değişmemiş sanması.

Kadın ilk zamanlar "Fark etmez aşkım" diyordu, şimdi restoran seçilene kadar Birleşmiş Milletler toplantısı dönüyor.

Adam ilk aylarda şiir atıyordu, şimdi "Ok" yazmaya üşenip emoji bırakıyor.

Ama herkes karşı tarafın değişimini görüyor, kendi dönüşümünü görmüyor.

Çünkü ilişkinin başında herkes fragmanını yayınlıyor.

Asıl film sonradan başlıyor.

İlk başta herkes bakımlı, anlayışlı, sabırlı… Sonra gerçek karakter açılıyor.

Bir bakıyorsun adam tartışırken sessizleşip tavana bakıyor.

Kadın "İyiyim" deyip aslında 48 maddelik dava dosyası hazırlamış.

Ve bu cümle genelde tartışmada koz olarak kullanılır:

"Sen eskiden böyle değildin." Bu aslında şu demek:

"Ben seni kafamda belli bir sürümde sabitledim. Güncelleme kabul etmiyorum." Halbuki insan değişir.

Ruh hâli değişir, hayat değişir, enerji değişir.

İlişki ilerledikçe "etkileme modu" kapanır, "gerçek insan modu" açılır.

Ama bazıları hâlâ ilk günkü romantizmi bekliyor.

Sanki adam sabah işe gitmeden önce her gün keman çalacak.

İşin en tehlikeli kısmı şu:

Bu cümleyi duyunca insanın içinden gelen ilk cevap hep aynıdır:

"Eskiden aklım da yoktu zaten."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Fransız ordusu, askerlerin mayın tarlalarında güvenle yürüyebilmelerini sağlamak için patlamaya dayanıklı botlar icat etti. Ancak tasarımda büyük bir hata vardı:

Botlar o kadar ağır ve içinde yürünmesi o kadar zordu ki, askerler mayınlarla havaya uçmadan önce, pusuya yatan düşman askerleri tarafından rahatça vurulabiliyordu.

GülüYorum

@haintrn Sabah 60 kişinin arasından kalabalığı yararak polikliniğe girmeye çalışıyorum. Abla beni dirsekleyip, ittirip kendi girdi içeri, ben dışarıda kaldım.

Dur bakayım bensiz ne yapacak içeride diye bekledim, çıktı 'Doktor yok' diyor. Ee doktoru çiğnedin, ezdin az önce kapıda.

Gelemedi ki doktor...