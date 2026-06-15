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Lütfi Albayrak
LÜTFİ ALBAYRAK
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“Sorun Yok”un büyük sırrı

Eklenme Tarihi 15 Haziran 2026
Erkekler için "Sorun yok" genelde dosyanın kapandığı anlamına gelir. Kadınlar arasında ise bu cümle bazen dosyanın ön kapağıdır. Çünkü "Sorun yok" tek başına bir cümle değil, bağlama göre şekil değiştiren çok yönlü bir iletişim aracıdır. Ton, yüz ifadesi, mesajın süresi, yazılan noktalama işaretleri ve hatta "Görüldü" süresi bile anlamı etkileyebilir.

ÇEVİRİ KILAVUZU

Söylenen: Sorun yok.
Muhtemel anlam: Gerçekten sorun olmayabilir.
"Sorun yok." Küçük bir sorun olabilir.
"Sorun yok…" Konuşmamız gereken bazı şeyler var.
"Yok canım, sorun yok." Bir kahve yapıp oturalım.
"Ben iyiyim, sorun yok." Takvimini boşaltmanı öneririm.

KLASİK SAHNE

Arkadaş 1: Kızım iyi misin?
Arkadaş 2: İyiyim, sorun yok.
Bu noktada deneyimli arkadaşlar bilir ki olay burada bitmez. Çünkü hemen ardından şu cümle gelir: "Ama şöyle bir şey oldu…" Ve o "şöyle bir şey", üç sezonluk dizi malzemesine dönüşebilir.

NEDEN BÖYLE?

Çünkü birçok insan doğrudan "Kırıldım", "Üzüldüm" ya da "Sinirlendim" demek yerine önce ortamı yumuşatmayı tercih eder. "Sorun yok" bazen karşı tarafı savunmaya geçirmeden konuşmaya başlamak için kullanılan bir giriş cümlesidir. Yani aslında şu anlamda olabilir: "Panik yapma, kavga çıkarmıyorum… Ama konuşacağımız şeyler var."

Sonuç: Erkek dünyasında "Sorun yok" bir nokta olabilir. Kadınlar arasında ise bazen bir virgüldür. Cümlenin devamı gelir: "Sorun yok… Ama sen şimdi bir anlat bakalım." Ve işte o anda herkes bilir ki toplantı başlamıştır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Vücudunuz sabaha karşı 3-4 arası zayıftır. Bu saatler çoğu insanın uykusunda öldüğü zamandır.
Bir erkeğin ruh sağlığı açısından güzel bir kızla 5 dakikalık sohbeti, 2 saatlik yogadan daha faydalıdır.
Sol elin dördüncü parmağında, doğrudan kalbe bağlı olduğuna inanılan vene amoris, yani "sevginin boşu" bulunur. Evlilik yüzüğünü sol elin dördüncü parmağına takmamızın sebebi de budur.
Gözyaşları birini özlediğinizde akmaz ama birini özlemek istemediğinizde gelir.

TESPİTLİ YORUM

@Onur_Kartal_ Arkadaşımın üç yaşında kızı bacağımdaki dövmeyi görünce "Resim yapıyoruz, ama kendimizi boyamıyoruz" diye uyardı beni.

GülüYorum

@CerebralKortex Otogardayım "Saat 2 için Eskişehir'e bilet var mı?" diye sordum. "14.30 Zonguldak var bu mevsim çok güzel oralar" dedi.
Bayılıyorum böyle neden- sonuç içeren önerilere.
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