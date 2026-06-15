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Erkekler için "Sorun yok" genelde dosyanın kapandığı anlamına gelir. Kadınlar arasında ise bu cümle bazen dosyanın ön kapağıdır. Çünkü "Sorun yok" tek başına bir cümle değil, bağlama göre şekil değiştiren çok yönlü bir iletişim aracıdır. Ton, yüz ifadesi, mesajın süresi, yazılan noktalama işaretleri ve hatta "Görüldü" süresi bile anlamı etkileyebilir.Sorun yok.Gerçekten sorun olmayabilir.Küçük bir sorun olabilir.Konuşmamız gereken bazı şeyler var.Bir kahve yapıp oturalım.Takvimini boşaltmanı öneririm.Kızım iyi misin?İyiyim, sorun yok.Bu noktada deneyimli arkadaşlar bilir ki olay burada bitmez. Çünkü hemen ardından şu cümle gelir:Ve oüç sezonluk dizi malzemesine dönüşebilir.Çünkü birçok insan doğrudan "Kırıldım", "Üzüldüm" ya da "Sinirlendim" demek yerine önce ortamı yumuşatmayı tercih eder. "Sorun yok" bazen karşı tarafı savunmaya geçirmeden konuşmaya başlamak için kullanılan bir giriş cümlesidir. Yani aslında şu anlamda olabilir:Erkek dünyasında "Sorun yok" bir nokta olabilir. Kadınlar arasında ise bazen bir virgüldür. Cümlenin devamı gelir:Ve işte o anda herkes bilir ki toplantı başlamıştır.Vücudunuz sabaha karşı 3-4 arası zayıftır. Bu saatler çoğu insanın uykusunda öldüğü zamandır.Bir erkeğin ruh sağlığı açısından güzel bir kızla 5 dakikalık sohbeti, 2 saatlik yogadan daha faydalıdır.Sol elin dördüncü parmağında, doğrudan kalbe bağlı olduğuna inanılan vene amoris, yani "sevginin boşu" bulunur. Evlilik yüzüğünü sol elin dördüncü parmağına takmamızın sebebi de budur.Gözyaşları birini özlediğinizde akmaz ama birini özlemek istemediğinizde gelir.Arkadaşımın üç yaşında kızı bacağımdaki dövmeyi görünce "Resim yapıyoruz, ama kendimizi boyamıyoruz" diye uyardı beni.Otogardayım "Saat 2 için Eskişehir'e bilet var mı?" diye sordum. "14.30 Zonguldak var bu mevsim çok güzel oralar" dedi.Bayılıyorum böyle neden- sonuç içeren önerilere.