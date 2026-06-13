Erkekler arasında yıllardır çözülemeyen ama bilim insanlarının da araştırmaya cesaret edemediği bir konu vardır: Bir erkek, bir arkadaşını on yıl görmese bile sohbet kaldığı yerden devam edebilir.

Düşünün... Son görüşme 2016 yılında olmuş. Birisi evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, kredi çekmiş, saçlarının yarısını kaybetmiş. Diğeri şehir değiştirmiş, iş değiştirmiş, üç kere telefon markası değiştirmiş.

Aradan geçen zamanda dünya değişmiş, teknoloji çağ atlamış, hatta bazı sosyal medya platformları doğup ölmüş. Ama buluşma anı şöyledir:

Naber?

İyi.

Senden

İyi.

Ve ardından:

Oğlum o maçta attığın gole hâlâ gülüyorum.

Sanki aradan on dakika geçmiş gibi...

Kadın arkadaşlıklarında "Anlat bakalım, bu süreçte neler yaşadın?" diye başlayan uzun güncelleme toplantıları olabilir. Erkeklerde ise güncelleme paketi yüklenmez.

Sistem otomatik devam eder.

Bir erkek arkadaşını yıllar sonra gördüğünde ilk sorduğu şey genellikle:

"Yaşıyor musun lan?" olur.

Karşı taraf "Yaşıyorum." dediği anda gerekli tüm bilgiler alınmış sayılır.

İşin ilginç tarafı, erkekler bazen birbirlerinin hayatındaki büyük gelişmeleri bile sonradan öğrenir.

Kaç çocuğun oldu?

İki.

Vay be... Ne ara?

Bu soru sorulurken çocuklardan biri ilkokulu bitirmiş olabilir.

Erkek arkadaşlıklarında sessizlik de sohbetin bir parçasıdır.

İki arkadaş yan yana oturup yarım saat konuşmadan çekirdek yiyebilir. Kimse ortamı kurtarmaya çalışmaz.

Çünkü ikisi de bilir ki arkadaşlık, sürekli konuşmak değil; gerektiğinde birlikte susabilmektir.

Yıllar sonra yapılan buluşmalarda nostalji konusu da ilginçtir. Konuşulan şeylerin yüzde sekseni geçmişte yaşanmış olaylardır.

Hatırlıyor musun okul gezisinde otobüsü kaçırmıştık?

Hatırlamaz mıyım?

Bu hikaye daha önce en az kırk sekiz kez anlatılmıştır ama yine de ilk kez duyuluyormuş gibi gülünür.

Bir başka özellik de şudur:

Erkekler birbirlerine duygularını anlatmakta çok başarılı değildir ama destek olmak gerektiğinde ortaya çıkarlar.

Normal zamanda:

Görüşürüz.

Tamam.

Zor zamanda:

Neredesin? Geliyorum.

Bu kadar.

Sonuç olarak erkek arkadaşlığı, dünyanın en düşük bakım gerektiren ilişkilerinden biridir. Sulanmaz, budanmaz, özel günlerde gübrelenmez.

Yıllarca rafa kaldırılmış bir kablo gibi durur. Ne işe yaradığı tam bilinmez ama ihtiyaç anında çıkarılır ve çalışır.

Çünkü gerçek erkek arkadaşlığı bazen aylarca konuşmamakla değil, yıllar sonra bile "Nerede kalmıştık?" diyebilmekle ölçülür.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?



Almanya'da bir hırsız, çaldığı eşyaları evinde sergilemek için kendi müzesini kurdu. Müzede çaldığı tablolar, heykeller, mücevherler ve hatta çaldığı arabanın direksiyonu vardı.

Müzeye giriş ücreti bile koydu:

5 Euro. Bir polis memuru, müzeyi gezmeye gelen bir arkadaşının anlatmasıyla durumu fark etti.

Hırsız yakalandığında "Sanatı seviyorum, başkaları da görsün istedim" dedi.

TESPİTLİ YORUM

@coskunomer23 Psikiyatr &

Psikolog mükemmel ayrımı Teyzeden geldi:

"Hapınanmı yoksa konuşmaynamı ikna ediyor"

GülüYorum

@avukatergunn Bu sene kurbanı hanımla beraber seçtik, 330 kilo gelir dedi 329 kilo geldi.

Hayvan seçmek benim işim diyo, bana mi laf soktu acaba…