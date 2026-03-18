İşte dünyanın dört bir yanından gerçek ve ilginç meslekler, bazıları "kim düşünmüş bunu?" dedirtecek türden:



PROFESYONEL KUYRUKTA BEKLEYİCİ (QUEUE SITTER) – İNGİLTERE/ABD:

Yeni çıkan iPhone sırası mı uzun? Bir konser biletinde sabahlamaya üşendin mi? Bu insanlar saatlik ücretle senin yerine sırada bekliyor.



KOKU DEĞERLENDİRİCİSİ (ODOR JUDGE) – PARFÜM VE DEODORANT ŞİRKETLERİ:

Görevi: İnsanların koltuk altlarını koklamak. "Bu deodorant gerçekten 48 saat dayanıyor mu?" testini yapmak… evet, cidden.



HONG KONG UMUT DAĞI TIRMANICILARI:

Bir festivalde dev bir dağ şekli yapılıyor ve üzerinde tatlı çörekler asılıyor. Meslek: Yukarı tırmanıp çörekleri toplamak. İyi çörek = iyi şans.



YÜZ OKUMA UZMANLARI – ÇİN:

İş görüşmeleri ve evlilik değerlendirmelerinde yüz hatlarından karakter analizi yapan profesyoneller.



SU KAYDIRAĞI TEST EDİCİSİ – OTELLER / EĞLENCE PARKLARI:

Her gün farklı kaydırakları deneyip "Hız, eğim, keyif oranı" raporu tutuyor. Bazı insanlar gerçekten cennette yaşıyor.



TUHAFİYET AVCISI (ODDITY SCOUT) – TV PROGRAMLARI İÇIN:

"Dünyanın en garip hikâyelerini bulan kişi" mesleği. Sosyal medyada ya da taşrada tuhaf olay arıyorlar.



PLANETARY DEFENSE OFFICER – NASA:

Görev: Dünya'ya çarpabilecek asteroitleri takip etmek. Unvan çok epik, iş tamamen matematik.



OTEL UYKU DENEYICISI (SLEEP TESTER):

Odaları tek tek deneyip yatak, yastık, ışık kalitesi değerlendiren kişi. "Bugün işte ne yaptın?" "Yattım."



TATLILIK BİLİMCİ – ÇİKOLATA FABRİKALARI:

Çikolatanın kırılma sesi bile bir kalite ölçütü. Bu insanlar çikolatanın "tak!" diye kırılmasını bile analiz ediyor.



ÖRDEK ŞEFİ (DUCK MASTER) – THE PEABODY HOTEL, ABD:

Her sabah otel lobisinde ördek yürüyüşünü yönetiyor. Cübbeli, bastonlu bir seremoni…



ARABA PLAKASI TAHMİNCİSİ– ÇIN:

İnsanlar uğurlu sayılar için kapışırken, bu meslek sahipleri plaka tahmini yapıp özel plakaları yatırımcıya satıyor.



PROFESYONEL SARILMA UZMANI (CUDDLE THERAPIST):

Gelen müşterilerle belirli protokollerle sarılıp rahatlama seansı yapıyor.



UÇAĞI KORKUTAN GÖREVLI (BIRD SCARER) – HAVALIMANLARI:

Görevi: Kuşları pistten uzaklaştırmak. Bazıları köpek kullanıyor, bazıları ses sistemi, bazıları… kostüm.



RÜZGÂR TÜRBİNİ İÇ TEMİZLİKÇİSİ:

Dev kulelerin içini silip süpürmek. Yükseklik korkusu olanlar için değil.