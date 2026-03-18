Lütfi Albayrak

Eklenme Tarihi 18 Mart 2026

İşte dünyanın dört bir yanından gerçek ve ilginç meslekler, bazıları "kim düşünmüş bunu?" dedirtecek türden:


PROFESYONEL KUYRUKTA BEKLEYİCİ (QUEUE SITTER) – İNGİLTERE/ABD:
Yeni çıkan iPhone sırası mı uzun? Bir konser biletinde sabahlamaya üşendin mi? Bu insanlar saatlik ücretle senin yerine sırada bekliyor.


KOKU DEĞERLENDİRİCİSİ (ODOR JUDGE) – PARFÜM VE DEODORANT ŞİRKETLERİ:
Görevi: İnsanların koltuk altlarını koklamak. "Bu deodorant gerçekten 48 saat dayanıyor mu?" testini yapmak… evet, cidden.


HONG KONG UMUT DAĞI TIRMANICILARI:
Bir festivalde dev bir dağ şekli yapılıyor ve üzerinde tatlı çörekler asılıyor. Meslek: Yukarı tırmanıp çörekleri toplamak. İyi çörek = iyi şans.


YÜZ OKUMA UZMANLARI – ÇİN:
İş görüşmeleri ve evlilik değerlendirmelerinde yüz hatlarından karakter analizi yapan profesyoneller.


SU KAYDIRAĞI TEST EDİCİSİ – OTELLER / EĞLENCE PARKLARI:
Her gün farklı kaydırakları deneyip "Hız, eğim, keyif oranı" raporu tutuyor. Bazı insanlar gerçekten cennette yaşıyor.


TUHAFİYET AVCISI (ODDITY SCOUT) – TV PROGRAMLARI İÇIN:
"Dünyanın en garip hikâyelerini bulan kişi" mesleği. Sosyal medyada ya da taşrada tuhaf olay arıyorlar.


PLANETARY DEFENSE OFFICER – NASA:
Görev: Dünya'ya çarpabilecek asteroitleri takip etmek. Unvan çok epik, iş tamamen matematik.


OTEL UYKU DENEYICISI (SLEEP TESTER):
Odaları tek tek deneyip yatak, yastık, ışık kalitesi değerlendiren kişi. "Bugün işte ne yaptın?" "Yattım."


TATLILIK BİLİMCİ – ÇİKOLATA FABRİKALARI:
Çikolatanın kırılma sesi bile bir kalite ölçütü. Bu insanlar çikolatanın "tak!" diye kırılmasını bile analiz ediyor.


ÖRDEK ŞEFİ (DUCK MASTER) – THE PEABODY HOTEL, ABD:
Her sabah otel lobisinde ördek yürüyüşünü yönetiyor. Cübbeli, bastonlu bir seremoni…


ARABA PLAKASI TAHMİNCİSİ– ÇIN:
İnsanlar uğurlu sayılar için kapışırken, bu meslek sahipleri plaka tahmini yapıp özel plakaları yatırımcıya satıyor.


PROFESYONEL SARILMA UZMANI (CUDDLE THERAPIST):
Gelen müşterilerle belirli protokollerle sarılıp rahatlama seansı yapıyor.


UÇAĞI KORKUTAN GÖREVLI (BIRD SCARER) – HAVALIMANLARI:
Görevi: Kuşları pistten uzaklaştırmak. Bazıları köpek kullanıyor, bazıları ses sistemi, bazıları… kostüm.


RÜZGÂR TÜRBİNİ İÇ TEMİZLİKÇİSİ:
Dev kulelerin içini silip süpürmek. Yükseklik korkusu olanlar için değil.

