İlk mağara adamının ayrılık acısı bugünkünden çok farklı değildi aslında.

Tek fark, müzik listesi yoktu… Adam gidip duvara bizon çiziyordu. Kadın bir gün mağaranın girişinde durmuş. Hava soğuk. Ortada yarım pişmiş mamut eti. Adam elinde taş mızrakla mutlu mutlu geliyor.



"Ugaaa!" Kadın çok net:

"Biz biraz uzaklaştık." Adam anlamıyor tabii. Çünkü o dönem iletişim zaten toplam 11 kelime.



"Uzaklaştık" deyince gerçekten fiziksel sanıyor. Gidip iki adım geri çekiliyor.



Kadın: "Yok ya… duygusal olarak." İşte insanlık tarihinin ilk "Konuşmamız lazım" cümlesi o gün mağarada yankılanıyor.

Adam oturuyor bir köşeye. Ateşe bakıyor.









Arkadaş geliyor: "Ne oldu?"



Adam: "Artık eskisi gibi mamut parçalamıyoruğ…" Kabilede ayrılık sonrası ilk erkek dayanışması başlıyor. Bütün arkadaşlar aynı cümleyi kuruyor: "Zaten sana göre değildi." "Kardeşim o mağara seni hak etmedi." "Boş ver, av sezonu açılıyor." Ama adam bitmiş.

Çünkü kadın onu başka kabileden biri için bırakmış. Hem de ateşi tek çakmakta yakan bir herif için. Düşünsene… Sen taşları yarım saat birbirine vuruyorsun. Bir adam geliyor: "Çıt." Ateş hazır.



Karizma doğal olarak yerlerde. O günden sonra bizim mağara adamı değişiyor. Eskiden birlikte mamut avladıkları yerlere yalnız gitmeye başlıyor.

Bir kayanın üstüne oturup uzaklara bakıyor. Kabile soruyor: "Neyi düşünüyorsun?"



Adam: "Hiç." Ama içinden: "Şu ayı beraber izlemiştik…" İlk depresif yürüyüşler o zaman başlıyor zaten.

Adam gece mağaranın önünde volta atıyor. Arada gökyüzüne bakıyor. Yıldız kayıyor. Dilek diliyor: "İnşallah geri döner…"



Dönmüyor. Sonra klasik ayrılık belirtileri: Yemek yememek. Av sırasında dikkatsizlik. Durduk yere mağara duvarına anlamsız şekiller çizmek. Şamanın söylediği her şeyi kişisel almak.







Şaman diyor ki: "Önünde yeni bir yol var." Adam hemen umutlanıyor: "Geri mi gelecek?"



Şaman: "Yok oğlum, taş toplayacaksın." Bir süre sonra kabile fark ediyor ki adam tamamen gitmiş.



Eskiden mamuta saldıran adam, şimdi kelebeğe bakıp duygulanıyor. Arkadaşı geliyor: "Kendine gel." "Bak yeni kabile geldi karşı vadiden."



Adam: "Ben artık kimseyi hayatıma almak istemiyorum." Üç gün sonra başka mağaradaki kızla görülüyor. Çünkü erkek milleti 40 bin yıldır aynı:

"Bir daha sevmem" deyip ilk gülümseyene gönlü kayıyor. Zaten bugün ilişki koçluğu diye anlatılan şeylerin çoğu o zaman da vardı. Sadece isimleri farklıydı. "Toksik ilişki" yerine: "Adam mağarada huzur bırakmıyor."



"Ghostlamak" yerine: "Kabileyi toplayıp gece gizlice göç etmek." "Story atıp kıskandırmak" yerine: Başka biriyle mamut taşırken görünmek. Ve muhtemelen tarihteki ilk arabesk de o dönem çıktı. Bir mağaranın içinde yankılanan şu cümleyle: "Ben sana ciğerimin en güzel mamutunu vermiştim…"







BUNU BİLİYOR MUYDUN?





2021 yılında Meksika'da bir milletvekili, "Kocalarını yeterince öpmeyen kadınlara ceza verilmesini" öngören bir kanun teklifi sundu. Teklife göre, bir kadın kocasını günde en az bir kez öpmek zorundaydı ve bu kurala uymayan kadınlara para cezası kesilecekti.

Teklif, kadın örgütlerinin büyük tepkisini çekti. Milletvekili, "Teklifim aile birliğini güçlendirmek içindi" diyerek kendini savundu. Teklif oylanmadan geri çekildi.





TESPİTLİ YORUM



@merwelouss Alarm sustuktan sonra gözleri 5 dakika daha kapatma riskinden daha tehlikeli bir şey yoktur.

