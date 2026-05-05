Evet… Level atlayınca evlenme görevi açılacak.
"NE ZAMAN EVLENİYORSUN?"
Bir düğün uygulaması yükledim, hâlâ yükleniyor: %3.
"ÇOCUK NE ZAMAN?"
Daha kendimi büyütüyorum, sıram gelmedi.
"DİYET NASIL GİDİYOR?"
Saldırıya uğradı. Börekler kazandı.
"KİLO MU ALDIN SEN?"
Hayır, dünya genişledi. Ben sabitim.
"SEN NE İŞ YAPIYORSUN?"
Kader ne gönderirse… Freelance yaşam mücadelesi.
"HÂLÂ O İŞTE MİSİN?"
Evet, kariyerimle Stockholm sendromu yaşıyoruz.
"EEE SENİN ARABA NE ZAMAN?"
Önce ehliyet, sonra para, sonra mucize gerekiyor.
"NEDEN YALNIZ GELDİN?"
İki kişilik hayatım yok… Tek kişilik dev kadro.
"NİYE BU KADAR YORGUNSUN?"
Uyku bana küs, ben uykuya kırgınım. Dram büyük.
"NE ZAMAN EV ALIYORSUN?"
Ev almayı geçtim… şu an pencere fiyatlarına bakıyorum.
"KAÇ YAŞINDASIN SEN?"
Ruh yaşım: 97. Gerisi karışık.
"NİYE BU KADAR SESSİZSİN?"
Hoparlör sürücülerim güncellenmedi.
"NEDEN KONUŞMUYORSUN?"
Konuşsam yanlış, sussam yanlış… Sessizlik bir strateji.
"NEDEN SEVGİLİN YOK?"
Sistem gereksinimlerim yüksek olabilir.
"HANGİ ÜNIVERSİTEDENSİN?"
Hayat Üniversitesi. Bölüm: Mecburiyetten.
"SENİN HEDEFİN NE?"
Bugünü sağ çıkarıp yarına bakmak. Minimalist planlama.
"HÂLÂ YAŞIYOR MUSUN BURADA?"
Evet, binayla duygusal bağ kurduk.
"EEE HAYAT NASIL GİDİYOR?"
Bence askıya alındı.
Yeniden başlatmayı düşünüyorum.
BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Çarlık Rusyası, bir harita hatası yüzünden 120 yıl yanlış yere vergi aldı. 19. Yüzyıl'da bir harita çizeri köylerin noktalarını birkaç milim kaydırınca üç köy yanlış eyalete geçmiş göründü. Bürokrasi "Haritada öyle yazıyor" diyerek 120 yıl boyunca vergiyi yanlış eyalete aktardı.
Gerçek, arşiv taraması yapan bir tarihçinin "Bu köy burada değil ki?" demesiyle ortaya çıktı.
Noktaların çizerin dirsek kaymasıyla yanlış yere konduğu anlaşıldı. Köyler sonunda doğru eyalete döndü, yetkililer ise klasik açıklamayı yaptı: "Zaten farkındaydık…"
TESPİTLİ YORUM
@bosadevam Aga bu hayat torunlara da anlatılmaz he sus pus oturcaz mecbur..
GülüYorum
@busopoz Annemin ablamı istemeye geldiklerinde subay olan enişteme "Askerliğini yaptın mı?" diye sorması...