Sevgilinin yanında yanlışlıkla başka kıza bakmak

Sevgilinin yanında yanlışlıkla başka kıza bakmak

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Eklenme Tarihi 25 Kasım 2025

Hepimizin başına gelir: Sevgilin yanında oturuyorsun, kahveni yudumluyorsun ve bir anda… Gözlerin istemeden başka birine kayıyor. Evet, o an dünya duruyor, zaman ağırlaşıyor ve kalbin üç kat hızlı atıyor. Çünkü sen farkında olmadan "Göz kontrolünü kaybetmiş bir insan" moduna geçmişsin. O an sevgilinin bakışları sana kilitleniyor. Hani bir film vardır ya, yavaş çekimde düşen bir kahve bardağı gibi… İşte öyle bir an yaşanır. Sen bir yandan gözlerini geri çekmeye çalışırken, beynin panikle "Hayır! Bu bakış planlanmamıştı!" diye çığlık atar.

PANİK PLANI:
Hızlı geri dönüş: Hemen gözlerini sevgiline çevir, sanki dünyadaki en masum bakış sende varmış gibi gülümse. Bu, "Görmedim, hissetmedim, olmadı" stratejisinin klasik versiyonudur.

Hafif mizah: "Vay canına, gözlerim kontrolsüzmüş!" gibi bir cümle, hem durumu yumuşatır hem de senin suçunu biraz mizaha döker. Unutma, bir miktar gülme her zaman affettirir.

Oyun planı: Eğer sevgilin biraz kıskançsa, bakışın "sanatsal yorum" olduğunu söyle. "Ona bakmadım, sadece ışık açılarıyla ilgileniyordum" gibi yaratıcı yalanlar da kullanılabilir.

Uzun vadeli çözüm: Gözlerini eğitmek gerekir. İnsan gözleri bağımsız hareket etmeyi sever, tıpkı kedi gibi. Ama artık sevgilin yanında bu "özgür bakışlar" yasaklı. Bazen istemeden de olsa bakış atmak, insanın DNA'sında var: Gözler kendi kafasına göre hareket eder. Önemli olan sevgiline bakışını kaybettiğinde, onu kırmadan durumu atlatabilmek. Ve tabii ki dramatik anlar olmadan olmaz: Yanında biri geçerken fark ettiysen, hafifçe "Oops, istemeden oldu" bakışı atabilirsin. Eğer sevgilin fark ettiyse, göz kontrollerini abartmadan espriyle çözmek en iyisidir. En uç senaryoda, bakışların olimpiyat madalyası kazanmış gibi dramatik ve yavaş çekimde geri dönüyorsa, bu bir performans sanatı olarak kabul edilebilir.

Unutma: Yanlışlıkla bakış atmak suç değil, dramatik bir performans sanatıdır. Sevgilin de bunu fark edince ya güler ya da seni öper. En kötü ihtimalle kısa bir bakışla seni uyarır. Ama hayatta kalmanın sırrı, gözlerini hızlıca geri çekmekte ve durumu hafif bir mizahla atlatmakta yatıyor.

