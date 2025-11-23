SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Dublaj klişeleri

Dublaj klişeleri

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 23 Kasım 2025

Mağaza indirimleri ve fiyatları Kabul edelim herkes modayla, mağazalarla ve kıyafetlerle ilgilenmiyor. Uzun uzun bunu konuşmaya gerek var mı gerçekten? Bir de mağaza indirim günlerini de bilirler...

Avrupa'daki o meşhur yaya geçitleri ''Abi yaya geçidine ayağını atıyorsun tüm arabalar duruyor Avrupa müthiş bir yer'' Yıllar geçse de bu muhabbet bitmez. Bundan sonra o meşhur Avrupa anıları ve övülecek yerler gelir...

''Sınavın nasıl geçti?'' ile başlayan sınav ve cevap konuşmaları Bu soru cümlesini duyunca anlayın ki kendi sınavı müthiş geçmiştir ve onu övecektir. Övmese bile kim sınav hakkında konuşmak ister ki?

''Yurt dışından dönmezsin artık'' önyargıları Her seyahate gittiğinizde oradan dönmezsin deyip yargı üstüne yargı dağıtırlar. Gezmek için gidilebileceğini pek düşünmezler.

"Başta iyiydi ama sonradan aşırı bozdu...'' diyerek kötüleme yapılan her şey Dizi, film ve müzik grupları için yapılan bu muhabbet artık hepimizi yormaya başladı...

Evlilik durumları hakkında çile dolu sorular ve öneriler Ne zaman evleneceksin sorusuyla aslında evlilik müthiş bir şey muhabbeti insanı yer ve bitirir.

Yazılım işi ve müthiş yüksek maaşı ''Abi çok iyi kazanıyorlar'' cümlesi ile başlar ve niyeyse bu muhabbet çok uzar...

Anne baba nasihatleri Hiç bitmek bilmezler, öylece halıya bakmak zorunda kalırsınız...

''Sevgilinle aran nasıl?'' sorusu ile her türlü ilişki konuşmaları Genelde bu soruyu soranlar sonra ilişkiyi kötüler ya da kendi ilişkilerini övmeye başlarlar. Bırak sevgilimi falan ikimizden bahsedelim.

DEVAM YARIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kedilerin yaşama biçimi 22 Kasım 2025, Cumartesi Evrenin kayıp hız sınıfı: Yavaş insanlar 21 Kasım 2025, Cuma Kadınların hiçbir şeyi unutmaması 20 Kasım 2025, Perşembe Zeki adamlar 19 Kasım 2025, Çarşamba
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Emekliye dev destek!
Bakan Şimşek G20’de Başkan Erdoğan’ı neden uyardı?
Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan G20’ye adil olun çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
G20'ye "adil olun" çağrısı!
Fenerbahçe’den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı