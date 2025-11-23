Mağaza indirimleri ve fiyatları Kabul edelim herkes modayla, mağazalarla ve kıyafetlerle ilgilenmiyor. Uzun uzun bunu konuşmaya gerek var mı gerçekten? Bir de mağaza indirim günlerini de bilirler...



Avrupa'daki o meşhur yaya geçitleri ''Abi yaya geçidine ayağını atıyorsun tüm arabalar duruyor Avrupa müthiş bir yer'' Yıllar geçse de bu muhabbet bitmez. Bundan sonra o meşhur Avrupa anıları ve övülecek yerler gelir...



''Sınavın nasıl geçti?'' ile başlayan sınav ve cevap konuşmaları Bu soru cümlesini duyunca anlayın ki kendi sınavı müthiş geçmiştir ve onu övecektir. Övmese bile kim sınav hakkında konuşmak ister ki?



''Yurt dışından dönmezsin artık'' önyargıları Her seyahate gittiğinizde oradan dönmezsin deyip yargı üstüne yargı dağıtırlar. Gezmek için gidilebileceğini pek düşünmezler.



"Başta iyiydi ama sonradan aşırı bozdu...'' diyerek kötüleme yapılan her şey Dizi, film ve müzik grupları için yapılan bu muhabbet artık hepimizi yormaya başladı...



Evlilik durumları hakkında çile dolu sorular ve öneriler Ne zaman evleneceksin sorusuyla aslında evlilik müthiş bir şey muhabbeti insanı yer ve bitirir.



Yazılım işi ve müthiş yüksek maaşı ''Abi çok iyi kazanıyorlar'' cümlesi ile başlar ve niyeyse bu muhabbet çok uzar...



Anne baba nasihatleri Hiç bitmek bilmezler, öylece halıya bakmak zorunda kalırsınız...



''Sevgilinle aran nasıl?'' sorusu ile her türlü ilişki konuşmaları Genelde bu soruyu soranlar sonra ilişkiyi kötüler ya da kendi ilişkilerini övmeye başlarlar. Bırak sevgilimi falan ikimizden bahsedelim.

DEVAM YARIN