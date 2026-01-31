Dürzilerden Süveyda’da ayrılıkçı provokasyon: Netanyahu posterleri dikkat çekti
Suriye hükümetinin PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarının ardından Şam yönetimi ile örgüt arasında yeni bir mutabakat imzalanırken, bu sürece paralel olarak Süveyda’da Dürzi grupların ayrılıkçı taleplerle sokağa çıkması dikkat çekti. Gösterilerde İsrail bayrakları ve Netanyahu posterlerinin taşınması, yaşananların arka planına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Suriye hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı operasyonlar sonrası örgüt sahada büyük ölçüde sıkışırken, Şam yönetimi ile yeni bir mutabakata imza atıldı. "Terörsüz Suriye" hedefi doğrultusunda atılan adımlar, sözde ademi merkeziyetçilik söylemini sürdüren terör yapıları ve İsrail destekli yapılar tarafından sık sık hedef alınmaya devam ediyor.
İSRAİL BAĞLANTILI PROVOKASYON
Bölgede terör koridoru oluşturulması ve Suriye'de istikrarsızlığın sürdürülmesini amaçlayan İsrail, bu kapsamda Dürziler üzerinden yeni bir provokasyona girişti. İsrail'in piyonu Hikmet el-Hecri'ye bağlı gruplar, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da sokağa indi.
SÜVEYDA'DA BÖLÜCÜ GÖSTERİ
Süveyda kent merkezinde düzenlenen gösterilerde, "Olmak ya da olmamak" sloganları atıldı. Göstericiler, Dürziler için uluslararası koruma talebinde bulunarak konunun uluslararasılaştırılması çağrısı yaptı. Protestolarda "kendi kaderini tayin etme hakkı" söylemleriyle Suriye'yi bölmek istediklerini söylediler.
İSRAİL BAYRAKLARI VE NETANYAHU POSTERLERİ TAŞINDI
Gösteriler sırasında İsrail bayraklarının açılması ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun fotoğraflarının taşınması dikkat çekti. Söz konusu görüntüler, Süveyda'daki protestoların asıl maksatını gözler önüne sererken Dürzilerin sözde lideri El- Hicri'nin siyonist İsrail ile ilişkilierini yeniden gündeme getirdi.
İSRAİL'İN SURİYE'DE MEZHEP TEMELLİ PROVOKASYON SÜRECİ
Takvim, Tel Aviv yönetiminin, Suriye'de mezhep temelli bir karışıklık oluşturmak amacıyla Dürzi grupları kışkırttığı, bu kapsamda söz konusu yapılara para, silah ve askeri destek sağladığını daha önceki süreçte gündeme getirmişti. Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan gelişmeler de bu sürecin bir parçası olarak öne çıkmıştı.
SÜVEYDA'DA ÇATIŞMALAR VE SURİYE ORDUSUNUN MÜDAHALESİ
Süveyda'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yaşanmış, olayların büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçleri Dürzi gruplar tarafından pusuya düşürülmüştü. Saldırılarda çok sayıda Suriye askeri hayatını kaybetmişti. Bunun ardından Suriye ordusu, topçu birliklerinin desteğiyle Süveyda kent merkezine girmişti.
İSRAİL'DEN SALDIRILAR, ŞAM'A KADAR YAYILAN HEDEFLER
İsrail, Dürzileri gerekçe göstererek Suriye'ye yönelik bir dizi saldırı başlatmıştı. Süveyda'da başlayan saldırılar, zamanla Şam'ın merkezine kadar yayılmıştı. Söz konusu saldırılar, Suriye'deki güvenlik dengelerini daha da kırılgan hale getirmişti.
İŞGAL SEMBOLLERİ VE SINIR İHLALLERİ
Bu süreçte, İsrail topraklarında yaşayan bazı Dürzilerin sınırı geçerek Suriye topraklarına girdiği görülmüştü. Süveyda'da Suriye bayrağı indirilmiş, işgalci İsrail bayrağı göndere çekilmişti. Görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
AYRILIKÇI ÇAĞRILAR VE YPG VURGUSU
Söz konusu süreçte, ayrılıkçı söylemleriyle öne çıkan Dürzi isimlerden Marwan Kiwa'nın, "tek yolun YPG'nin yolu olduğu" yönünde açıklamalarda bulunduğu, YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin Suriye'nin geçiş sürecine liderlik etmesi çağrısı yaptığı kaydedilmişti.
ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ
Suriye hükümeti ile YPG arasında yeni bir mutabakatın imzalandığı bir dönemde, Süveyda'da Dürzi grupların ayrılıkçı taleplerle sokağa çıkması zamanlama açısından dikkat çekti.