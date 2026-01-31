Dürzilerden Süveyda’da ayrılıkçı provokasyon: Netanyahu posterleri dikkat çekti

İSRAİL'İN SURİYE'DE MEZHEP TEMELLİ PROVOKASYON SÜRECİ

Takvim, Tel Aviv yönetiminin, Suriye'de mezhep temelli bir karışıklık oluşturmak amacıyla Dürzi grupları kışkırttığı, bu kapsamda söz konusu yapılara para, silah ve askeri destek sağladığını daha önceki süreçte gündeme getirmişti. Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan gelişmeler de bu sürecin bir parçası olarak öne çıkmıştı.