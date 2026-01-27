Adını söylemeden aşırı samimi ol: "Ya sen nasılsın yaaa! Ne zamandır görüşemiyoruz!" 4 İsim yok. 4 Tanışıklık var. 4 Şüphe uyandırmaz.

Topu ona at (Klasik ama etkili): 4 "Ya ben seni nereden tanıyordum?" 4 Bunu masum merak tonuyla söyle. Büyük ihtimalle: "Geçen yaz Ayşe'nin doğum gününde tanışmıştık." BOOM isim gelir.

Üçüncü kişi kalkanı: Yanında biri varsa: "Bak seni … ile tanıştırayım." Karşı taraf refleksle adını söyler. Sosyal mühendislik 101.

Telefona sarıl (Oscar'lık performans): "Dur bir saniye ya, biri arıyor…" Sonra geri dön: "Bu arada adını tekrar alayım, rehbere kaydedeyim." Kimse buna kızmaz. Kimse.

Cümleleri isimsiz kur: Adı hatırlayana kadar: "Ya sen var ya…" "Biliyorsun işte sen…" "O konu var ya…" Bu şekilde dakikalarca yaşayabilirsin.

En cesur hamle (Riskli ama temiz): "Şu an çok utandım ama adın bir anda uçtu gitti." Yüzde 90 ihtimalle güler. Yüzde 10 ihtimalle "Nasıl unutursun?" der Ama konu kapanır, vicdan rahatlar.

Yapılmaması gerekenler: 6 Yanlış isimle hitap etmek... 6 "Kanka"yı fazla uzatmak... 6 Adını söylemeden DM atmak... "Sen bana bir şey anlatmıştın ya…" diye 15 dakika oyalamak.

Altın kural: İsim unutmak ayıp değil, yanlış isim demek felaket.