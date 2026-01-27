SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Adını hatırlamadığın kişi ile nasıl konuşulur?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları

Adını hatırlamadığın kişi ile nasıl konuşulur?

Eklenme Tarihi 27 Ocak 2026

Adını söylemeden aşırı samimi ol: "Ya sen nasılsın yaaa! Ne zamandır görüşemiyoruz!" 4 İsim yok. 4 Tanışıklık var. 4 Şüphe uyandırmaz.

Topu ona at (Klasik ama etkili): 4 "Ya ben seni nereden tanıyordum?" 4 Bunu masum merak tonuyla söyle. Büyük ihtimalle: "Geçen yaz Ayşe'nin doğum gününde tanışmıştık." BOOM isim gelir.

Üçüncü kişi kalkanı: Yanında biri varsa: "Bak seni … ile tanıştırayım." Karşı taraf refleksle adını söyler. Sosyal mühendislik 101.

Telefona sarıl (Oscar'lık performans): "Dur bir saniye ya, biri arıyor…" Sonra geri dön: "Bu arada adını tekrar alayım, rehbere kaydedeyim." Kimse buna kızmaz. Kimse.

Cümleleri isimsiz kur: Adı hatırlayana kadar: "Ya sen var ya…" "Biliyorsun işte sen…" "O konu var ya…" Bu şekilde dakikalarca yaşayabilirsin.

En cesur hamle (Riskli ama temiz): "Şu an çok utandım ama adın bir anda uçtu gitti." Yüzde 90 ihtimalle güler. Yüzde 10 ihtimalle "Nasıl unutursun?" der Ama konu kapanır, vicdan rahatlar.

Yapılmaması gerekenler: 6 Yanlış isimle hitap etmek... 6 "Kanka"yı fazla uzatmak... 6 Adını söylemeden DM atmak... "Sen bana bir şey anlatmıştın ya…" diye 15 dakika oyalamak.

Altın kural: İsim unutmak ayıp değil, yanlış isim demek felaket.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kendini beğenmişlerle mücadele rehberi 26 Ocak 2026, Pazartesi Kayıp çorap soruşturması 25 Ocak 2026, Pazar Ayar bozan hamleler 24 Ocak 2026, Cumartesi Hayat ile hayal farkı 21 Ocak 2026, Çarşamba