CHP'li küçük 'Böcek' Antalya'nın paralarını yasak aşkıyla ezdi! Torpilli sevgili hala belediyede memur: "Zengin diye sorgulamadım"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'yolsuzluk' ve 'rüşvetten' tutuklu bulunan eski belediye başkanı Muhittin Böcek'in oğlu olan Mustafa Böcek'in sevgilisi Büşra G. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

Mustafa Gökhan Böcek ile bir yemekte tanıştıklarını öne süren Büşra G. şunları söyledi: "İlerleyen süreçlerde aramızda duygusal yakınlaşma oldu. Devamında ilişkimiz başladı. Bana teklifte bulunur veya haberim olmadan hediyeler alıp getirirdi. İlk olarak 5-6 çanta almıştı. Bu çantaların bir kısmı İstanbul'da birlikte bakıp beğendiğimiz çantalar, bir kısmı ise kendisinin alıp getirdiği çantalardı. Doğum günümde pırlanta olduğunu söylediği bilekliği de kendisi getirmişti. Yine birlikte lüks saat mağazasından beğendiğim marka saati de almıştı. Bileklikleri de İstanbul'da lüks bir markanın mağazasından birlikte almıştık. Kullandığım otomobili de almıştı. Ben onu tanınmış ve zengin biri olarak bildiğim için bu hediyeleri nasıl ve ne şekilde aldığını hiç sorgulamadım" dedi.Büşra G. hakkında ek takipsizlik kararı verildiği, el konulan araç, takı ve aksesuvarların iade edildiği kaydedildi.