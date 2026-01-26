İlk teşhis: Aynayla konuşuyor mu?

Eğer cümleye "Ben normalde…" diye girip 14 dakika kendini anlatıyorsa teşhis nettir: Vaka ileri seviye. Bu noktada dinliyormuş gibi yapma kaslarını çalıştır, ruhunu koru.

"Ben" sayacı tut:

Konuşma sırasında içinden say: "Ben, bana, bence, benim, ben zaten…" 10'u geçtiyse sohbet değil, tek kişilik belgesel izliyorsun. Acil çıkış cümlesi: "Çok güzel anlattın… ben bir su almaya geliyorum."

Onu kendi silahıyla vur:

Kendini beğenmişlerin en büyük zaafı: Alkış ihtiyacı. Kibar ama sarsıcı cevap: "Bunu anlatırken bile ne kadar mütevazı olduğunu hissediyorum." Beyin kısa süreli reset atar.

Abartıyı abart:

"Ben zaten bu işin duayeniyim" dedi mi, bir üstüne çık: "Evet evet, bu konunun kitabını da sen yazmıştın… okuduk." Egosu kendine çarpıp geri sekebilir.

Sessizlikle cezalandır:

En acı yöntemdir. Övdüğü anda hiç tepki verme. Ne "hmm", ne kafa sallama… Ego alkışsız kalınca zayıflar.

Detay sorusu tuzağı:

Kendini beğenmişler başlık sever, detayı sevmez. "Ben bu işin uzmanıyım" dedi mi: "Harika, tam olarak hangi kısmı?" Ardından gelen "Yani genel olarak…" Net galibiyet.

Sahte hayran tekniği:

Risklidir ama eğlencelidir: "Bu özgüveni nasıl yakaladın? Kursu falan var mı?" Ciddiye mi aldın, taş mı attın anlayana kadar sen keyfini çıkar.

Konuyu gerçeğe getir:

"Ben olmasam bu proje bitmezdi" cümlesi geldiğinde: "Doğru… ekip de tam o sırada kahve almaya çıkmıştı zaten." Nazik, ama öldürücü.

Grup ortamında savunma modu:

Kalabalıkta kendini beğenmiş = mikrofon bulmuş ego... Yapılacaklar: Göz teması minimum. Kafa sallama yok. "Evet evet" kesinlikle yasak. Alkış olmazsa kendini tekrar eder, sıkılır, susar.

Mütevazı görünümlü türlere dikkat:

En tehlikelisi budur: "Ben aslında kendimi övmeyi sevmem ama…" Bu cümlenin sonu genelde: Altın madalya... CEO'luk... "Herkes bana danışır." Karşılık: "Bayağı tevazu akıyor gerçekten."