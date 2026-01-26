SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kendini beğenmişlerle mücadele rehberi
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları

Kendini beğenmişlerle mücadele rehberi

Eklenme Tarihi 26 Ocak 2026

İlk teşhis: Aynayla konuşuyor mu?

Eğer cümleye "Ben normalde…" diye girip 14 dakika kendini anlatıyorsa teşhis nettir: Vaka ileri seviye. Bu noktada dinliyormuş gibi yapma kaslarını çalıştır, ruhunu koru.

"Ben" sayacı tut:

Konuşma sırasında içinden say: "Ben, bana, bence, benim, ben zaten…" 10'u geçtiyse sohbet değil, tek kişilik belgesel izliyorsun. Acil çıkış cümlesi: "Çok güzel anlattın… ben bir su almaya geliyorum."

Onu kendi silahıyla vur:

Kendini beğenmişlerin en büyük zaafı: Alkış ihtiyacı. Kibar ama sarsıcı cevap: "Bunu anlatırken bile ne kadar mütevazı olduğunu hissediyorum." Beyin kısa süreli reset atar.

Abartıyı abart:

"Ben zaten bu işin duayeniyim" dedi mi, bir üstüne çık: "Evet evet, bu konunun kitabını da sen yazmıştın… okuduk." Egosu kendine çarpıp geri sekebilir.

Sessizlikle cezalandır:

En acı yöntemdir. Övdüğü anda hiç tepki verme. Ne "hmm", ne kafa sallama… Ego alkışsız kalınca zayıflar.

Detay sorusu tuzağı:

Kendini beğenmişler başlık sever, detayı sevmez. "Ben bu işin uzmanıyım" dedi mi: "Harika, tam olarak hangi kısmı?" Ardından gelen "Yani genel olarak…" Net galibiyet.

Sahte hayran tekniği:

Risklidir ama eğlencelidir: "Bu özgüveni nasıl yakaladın? Kursu falan var mı?" Ciddiye mi aldın, taş mı attın anlayana kadar sen keyfini çıkar.

Konuyu gerçeğe getir:

"Ben olmasam bu proje bitmezdi" cümlesi geldiğinde: "Doğru… ekip de tam o sırada kahve almaya çıkmıştı zaten." Nazik, ama öldürücü.

Grup ortamında savunma modu:

Kalabalıkta kendini beğenmiş = mikrofon bulmuş ego... Yapılacaklar: Göz teması minimum. Kafa sallama yok. "Evet evet" kesinlikle yasak. Alkış olmazsa kendini tekrar eder, sıkılır, susar.

Mütevazı görünümlü türlere dikkat:

En tehlikelisi budur: "Ben aslında kendimi övmeyi sevmem ama…" Bu cümlenin sonu genelde: Altın madalya... CEO'luk... "Herkes bana danışır." Karşılık: "Bayağı tevazu akıyor gerçekten."

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Adını hatırlamadığın kişi ile nasıl konuşulur? 27 Ocak 2026, Salı Kayıp çorap soruşturması 25 Ocak 2026, Pazar Ayar bozan hamleler 24 Ocak 2026, Cumartesi Hayat ile hayal farkı 21 Ocak 2026, Çarşamba
Emekliye 6 puanlık refah payı hesabı: Kim kaç lira maaş farkı alacak? SSK Bağ-Kur ödeme tablosu
Emekliye 6 puanlık refah payı hesabı: Kim kaç lira maaş farkı alacak? SSK Bağ-Kur ödeme tablosu
Kızıltepe’de hastane önünde ölümlü silahlı çatışma - Video
Hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Ada’nın yıldızı Fenerbahçe’ye!
Ada'nın yıldızı Fenerbahçe'ye!
10 ton kokainden aile boyu sevkiyat çıktı: Baronlar paraları ablalarına taşıttı
Baronlar paraları ablalarına taşıttı
Bebek Otel’de patronlara kameralı markaj! CHP’li İBB’ye rüşvet verdi 3. kata restoran açtı
Filmin adı Muzo!