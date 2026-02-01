Borçluya kolaylık! Kredi kartına limit ve yapılandırma ayarı: Konut kredilerine özel ödeme imkanı

Konut kredilerinde değer oranı üzerinde kritik değişiklik yapıldı. Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı bakımından birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Ayrıca, 2010 yılından sonra inşa edilen ve asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. A ve B grubu ise en yüksek kredi oranına sahip grup konumunda.

Bu düzenlemeyle, daha dayanıklı konutlar inşa ederek ilk kez konut alacak kişilere destek sağlamak hedefleniyor

İLK KEZ EV ALACAKLARA DESTEK

Bu kapsamda yapılan düzenlemelerle, enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi ile ilk kez konut sahibi olacak tüketicilerin desteklenmesi sağlanacak.

KONUT DEĞERİNE GÖRE KREDİ

Eski düzenlemede, konutun birinci el veya ikinci el olmasına göre farklı kredi oranları uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu ayrım büyük oranda sadeleştirilerek tüm konut alımları için tek bir ana tablo belirlendi. Buna göre, değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için konut değerinin yüzde 90'ına C sınıfı için yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. Aynı değer diğer konutlarda ise yüzde 70 olarak uygulanacak.