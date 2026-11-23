KIRIK kalbin ilk yanlışlığı, karşı tarafın da evde oturup aynı şarkıyı dinlediğini sanmaktır. Sen şarkının üçüncü dakikasında ilişkinizin bütün muhasebesini çıkarırken o, arkadaşına "Acılı mı söyleyelim, acısız mı?" diye soruyor olabilir. Sonra bunu öğrenip "Nasıl bu kadar çabuk hayatına devam etti?" dersin. Alt tarafı dürüm söylemiş. Ama o gece senin için dürüm bile ihanettir. Bir de eski mesajları okuma işi var. İlişki sürerken gözünün önündeki "Artık eskisi gibi hissetmiyorum" cümlesini görmezsin.

Ayrılınca üç yıl önceki "Eve varınca haber ver" mesajını bulup "Beni hâlâ seviyor olabilir" dersin. İnsan kırık kalple delil toplarken dosyaya sadece işine gelen belgeleri koyuyor. En büyük mesai de "Son bir şey söyleyip kapatacağım" mesajına harcanır. Gece on ikide yazmaya başlarsın. Birde "Umarım mutlu olursun" kısmını silersin, çünkü o kadar da ummuyorsundur. İkide tekrar eklersin, çünkü olgun görünmek istiyorsundur. Üçte gönderirsin. Sabah gelen cevap "Sen de" olur. Dört paragraf yazmışsın, adam sana iki kelimeyle iade etmiş. Sonra arkadaşlarına "Ben artık onu düşünmüyorum" dersin. Arkadaşların sevinir.



Tam konu değişecekken "Yalnız dün bir şey paylaşmış…" diye devam edersin. Bir bakmışsın masada dört kişi, fotoğraftaki ikinci çay bardağının kime ait olduğunu tartışıyorsunuz. En yakın arkadaşın "Belki annesidir" der. Ona da kızarsın. Buraya seni teselli etmeye gelmiş, karşı tarafın avukatlığını yapıyor. İşin en komik yanı, bir gün gerçekten unutursun. Bunu da öyle büyük bir aydınlanmayla anlamazsın. Markette eskiden onun sevdiği bisküviyi görür, fiyatına bakıp "Buna da zam gelmiş" dersin. Eve dönünce fark edersin. Aylar sonra ilk defa bisküviye sadece bisküvi muamelesi yapmışsındır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İSTANBUL Arnavutköy'de bir kafe işletmecisi, açık havada çay içmek isteyen iki müşterisine şaka olsun diye "Vinç çağırayım mı?" dedi. Müşteriler "Tamam" deyince gerçekten vinç çağrıldı ve iki kişi 40 metre yükseklikte çay içip tavla oynadı. İşletmeci, "Şakalaşmıştık ama gerçek olabileceğini bilmiyordum" dedi.

TESPİTLİ YORUM

@nihatciftci_

BU kedilerin kumunu temizlerken niye arabasını yıkatmaya getirmiş dayılar gibi başımızda bekliyorlar anlamadım.