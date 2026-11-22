Eskiden paylaşmak başka bir şeydi. Komşu kek yapardı, yarısını size getirirdi. Siz dolma yapardınız, tabağı boş göndermemek için içine iki tane koyup geri verirdiniz.

Paylaşım dediğin buydu.

Şimdi kek hâlâ yapılıyor ama kimseye verilmiyor.

Önce fotoğrafı çekiliyor.

Çünkü çağımız insanı keki komşusuyla değil, 847 takipçisiyle paylaşmayı tercih ediyor.

Eskiden bir manzara gördüğümüzde durup bakardık. Şimdi manzaraya sırtımızı dönüp fotoğraf çekiyoruz. Gün batıyor, adamın umurunda değil; çünkü kendisi güzel çıkmamış. Güneş bir daha batacak ama o saç bir daha öyle durmayabilir.

Yemek paylaşımı da dijitalleşti. Masaya dört kişi oturuyor, yemek geliyor ama kimse dokunamıyor.

Çünkü içlerinden biri, "Dur, çekmedim!" diyor. Patates soğuyor, köfte hayata küsüyor, garson uzaktan "Bunlar yiyecek mi, belgesel mi çekiyor?" diye bakıyor.

Fotoğraf çekildikten sonra yemek resmen serbest bırakılıyor.

Tatil de artık dinlenmek için değil, tatilde olduğumuzu başkalarına kanıtlamak için yapılıyor. Denize girmeden deniz paylaşılır, kahvaltı etmeden kahvaltı paylaşılır, otele girerken oda paylaşılır.

İnsan üç gün tatil yapıyor, takipçileri yedi gün boyunca tatilde olduğunu sanıyor.

Çünkü dönüşte de stoktan fotoğraf atıyor. Dijital dünyada tatilin kendisi üç gün, yayın hakları bir hafta.

Doğum günlerinde eskiden sarılırdık. Şimdi arkadaşımız yanımızda otururken Instagram'dan onun fotoğrafını paylaşıp "İyi ki varsın canım" yazıyoruz.

Canım zaten 40 santim ötede.

Kafanı telefondan kaldırıp söylersen duyacak.

Bir de acılar dijitalleşti.

Moralimiz bozuksa artık yakın arkadaşımıza anlatmıyoruz.

Simsiyah bir ekranın üzerine "Bazı şeyler anlatılmaz…" yazıyoruz. Sonra da kimlerin gördüğünü kontrol ediyoruz.

Madem anlatılmıyor, 312 kişiye niye duyurdun?

En ilginci de şu: Eskiden paylaşınca elimizdeki azalırdı.

Ekmeğin yarısını verirdin, sende yarısı kalırdı. Şimdi paylaşınca çoğalmasını bekliyoruz: beğeni, yorum, takipçi, görüntülenme… Yani paylaşmanın anlamı değişti.

Eskiden "Sen de ye" demekti.

Şimdi "Sen de gör" demek.

Yakında komşu kapıyı çalıp bir tabak börek getirmeyecek. WhatsApp'tan böreğin fotoğrafını yollayıp altına şunu yazacak:

"Canım, yaptım.

Ellerime sağlık."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bilim insanları, peynir yedikten sonra vücudun ter kokusunda değişiklik olduğunu ve bu kokunun sivrisinekleri daha çok çektiğini keşfetti. Özellikle mavi peynir ve parmesan gibi kokulu peynirler, sivrisinekler için bir "davet" niteliği taşıyor.

Sivrisinekler, terinizdeki laktik asit ve peynirdeki bakteriyel bileşenleri algılayarak sizi hedef alıyor.

Yani piknikte peynir yiyorsanız, sivrisinekler sizi "gourmet menü" olarak görüyor!

(Peynir yiyen sineklerin gözdesi oluyor!)

TESPİTLİ'YORUM'



@surbekov Eskiden Filenin Sultanları'nı izlerken kalbim yüreğimde koltuk tepelerinde izlerdim şimdi uzanmış havuç kemirirken izliyorum beni başarıya onlar alıştırdı...

GÜLÜ'YORUM'



@emreeyemez Tek yaşayanların en büyük zorluğu karpuz yiyememektir.

Canın çeker ama bozulur diye alıp kesmeye erinirsin.