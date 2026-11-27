DÜN akşam Gürcistan'da yaşananları görünce hepimiz donduk kaldık. Zaten haksız bir biçimde evinden uzakta oynamaya mahkum edilmiş Beşiktaş, tribünde de onu destekleyen taraftarları dost bildiğimiz komşumuz Gürcistan'da hiç de hak etmediği muameleye maruz kalınca maç da doğal olarak ikinci planda kaldı.

Oyunun ilk yarısının ortalarında Gürcü polisinin maçın başından bu yana taraftarımıza uyguladığı orantısız güç iyice üst seviyeye tırmanınca olaylar büyüdü ve maçın Danimarkalı hakemi oyunu durdurup soyunma odasının yolunu tuttu. Oyuncularımızın hepsi bu anda tribünlere gidip sakin olmalarını, provokasyonlara gelmemelerini tembihlediler. Kolay değil hakemin iki dudağı arasından çıkacak bir erteleme her şeyi batıracaktı. Maalesef futbolu konuşacağımız gecede Gürcü polisinin vatandaşlarımıza uyguladığı nedeni bilinmez tavra şahit olduk.



Maçın hakeminin ülkesinin vatandaşlarında dahi bu tepki vardı. Allah'tan maç yarıda kalmadı da oluşabilecek büyük mağduriyet ortaya çıkmadı.

Neyse zor da olsa bu işi bitirdik. Aslında bizim kalibremizde olmayan bir takıma neden bu kadar zorlandık? Kalecimiz mutlak 3-4 net golü önledi.

Ben Böyle bir Beşiktaş beklemiyordum.

Tabi ki İtaliano da çıkardığı 11 ile bunu belli etmişti. Ama baktı olmayacak 60'da aslarını alıp maçı zor da olsa kopardı. Bence 60'a kadarki oyunun ana problemi Hapoel'e karşı aşırı motivasyonun ters tepmesi idi. Bunun izahı bu. Evet neyse yaşanan kötü anlardan sonra hem oyunu hem de gönülleri kazandık en önemlisi de bu. Tebrikler Beşiktaş…