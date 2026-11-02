Kartal Yiğit

HEP söyledik; Beşiktaş'ın bu stoper tandemiyle işi çok zor diye. Ben bunu sayın başkana da ilettim. Beşiktaş'ta kimin oynadığı belli değil her maç farklı isimler. Durum böyle olursa da dünkü gibi daha böyle çok hüsran yaşarsın. Henüz oyunun başında Agbadou inanılmaz bir hata yaptı. Orada hakem kırmızı çıkarsa bir şey diyemezdin. Bazı arkadaşlar biz Agbadou'yu bu takımın stoperi değil deyince kızıyorlardı şimdi anlamışlardır.

Agbadou tam bir canlı bomba. Ne yapacağı belli olmayan, ağır, dağınık bir stoper. Tabi ki dünkü sonuç sadece Agbadou'ya yazmaz. Bence İtaliano da maça hem kendini hem takımını iyi hazırlayamamış. Emre Belözoğlu'nun hamlelerinin hepsi işe yaradı. İtalyan hocanın ise tam tersi oldu. Diri bir Oh kenarda dururken bu kadar geç kalınmasına anlam veremedim. Vlahovic tamam gol attı ama yine sahada yoktu. Orta saha zaten eksik oynuyor. Çıkana kadar Olaitan ortada yoktu.

Tek Salih kalmıştı. Bundan dolayı neden ileriyi ikiledi hoca bu da anlamsız. Bir stoperin çıkıp diğerinin alınması ne anlama geliyordu o da enterasan. Trossard takımın en iyisi neden çıktı? Taylan'ın işi ne? Herhalde hoca iş bitti diye bu hamleyi yaptı ama yanıldı. Beşiktaş dünkü oyunu ile galibiyeti hak etmedi. Hatta son anlarda yenilebilirdi bile. Belki ilerde bu 1 puan işe yarar ama Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı hafta da Trabzon'un yine kayıpsız gittiği bir dönemde bu kayıp iyi değil.

Aman dikkat ara açılıyor. İyi oyun bazen yetmiyor bunu İtaliano iyice anlamalı. Son olarak maçın hakemi ile bir şeyler yazmak istiyorum. Son haftaların en kötü performansı. İki takım adına da çıkması gereken kırmızılar vardı hepsini atladı. 6. dakikada Agbadou'yu atmayınca bu kez onun etkisinde kalıp Vlahovic'e atılan tokadı es geçti. Sonra da oyunu dengeleme adına çalıştı. Yazık !