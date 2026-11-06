Kartal Yiğit

BEŞİKTAŞ hem kadro hem de kalite olarak Celtic'in çok önünde. Hatta çoğu Avrupa Ligi takımları arasında bile farklı. İskoçya'da da maç bu kalite üstünlüğü ile başladı ama Beşiktaş'ın savunması hesaba katılmayınca eldeki avantaj kaçtı. Aslında oyunun genelinde hakimiyet bizi takımda idi. Özellikle ilk yarı Beşiktaş topu hem kendinde tutup kontrolü rakibine hiç vermese de bir türlü o arzulanan pozisyon zenginliğini gerçekleştiremedi. Hatta kaleyi bulan topu bile yoktu. Vincenzo Italiano son dönemde yaşanan üretme sorununa karşı Trossard'ı merkeze koyarak takımı yönlendirmesini istedi.

Belçikalı oyuncu da bu görevi ikinci yarının ortaları hariç büyük oranda yaptı. Ama çoğu zaman yalnız kalması onu da yordu ve oyundan düştü. Celtic bir iki hızlı çıkma dışında ilk 45 de Kartal'ı hiç zorlamadı. Baskımız ikinci yarı başlarında takımımız adına daha da arttı ve neticede penaltı ile öne de geçtik. Tam artık bu iş bitti, fark artar diyorduk ki Agbadou sahneye çıktı ve yine alıştığımız sakarlıklarından birini yaptı.

Rakibe de adeta golü hediye etti. Sonra Emirhan çok ağır kaldı ve bir anda geriye düştük. Sakatlıktan dönen kaptan Orkun tam zamanında yetişerek skoru 2-2'ye getirdi. En azından 1 puan iyidir demişken yine büyük bir savunma hatasıyla şok olduk.Beşiktaş'ın deplasman krizleri bu kez Avrupa'ya sıçradı. Takımın bu savunma anlayışı ve stoperleri ile işi çok zor. Bunu dün yine gördük.

Hele Agbadou ile hiç olmaz. Hep söyledik bu paralar bu oyuncuya nasıl verilir diye. Son sözüm Italiano'ya… Palace önünde öyle büyük rotasyon yapmasa belki o maçı kazanır bugün çok daha rahat olurduk. Bunu da söyledik diye bazıları bize kızdı. Şimdi durum ortada. Ha tabi ki yine avantajlıyız ama ilk 8 için rahat olmak çok başkaydı.