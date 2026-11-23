EĞER Beşiktaş dün özellikle Agbadou'nun artık alıştığımız hatalarıyla puan verseydi Vlahovic'e gerçekten yazık olurdu. Kartal'ın golcüsü dün iki şahane golle galibiyette büyük pay sahibi olurken arkadaşı Agbadou, Konyaspor'un Enis ile attığı golün başlangıcında adeta rakibinin önüne 'Al git' dercesine attığı kafayla golcüsünün bütün emeklerini az daha heba ediyordu.

Vincenzo İtaliano, oyuna Orkun'un yokluğunda dizilimde Trossard'ı sağ kenara koysa da yıldızın görevi merkezden atakları şekillendirmek oldu. Bunda da Belçikalı oldukça başarılıydı. Hele maçı bitiren gol Vlahovic kadar takdire şahandı. Ancak, Trossard'ın ortaya kayması defansif anlam da Beşiktaş'ın gücünü düşürdü.

Murillo yalnız kalınca Dombe burada adeta at koşturdu. Attığı mükemmel gol de bunun göstergesi oldu. İlk 20 dakikaya çok iyi başlayan siyah beyazlılar skoru bulduktan sonra anlamsız bir biçimde oyunu rölantiye alınca özellikle ikinci yarıdaki Konyaspor baskısı beraberliği getirdi. Konyaspor takım gücünü kaybetse de yine de çok direndi. Deplasmanda zorlanan Beşiktaş için bu galibiyet derbi öncesi anlamlı. Artık şunu gördük Beşiktaş Türkiye'nin en iyi hücum oynayan takımı.

Dün savunma komple kötüydü. Yalnız stoperler değil Rıdvan da Deniz'e genel de engel olamadı. Hatta maç sonu savunmanın dengesizliğine Vlahovic bile isyan etti. Böyle rakiplere karşı belki sıkıntı yaşanmaz ama derbiler ve Avrupa'da bu savunma yanlışları yüze çarpar. İtaliano artık bazı önlemler almalı. Sürekli ilerde baskı değil de takım savunmasını güçlendirmeli.Olaitan daha erken çıkmalıydı. Ayrıca Konya'nın kenarlardan iyi geldiği anlar da hocanın hamlelerinde geciktiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş Galatasaray öncesi zorlansa da haklı bir galibiyet aldı. Yarışta olmak istiyorsa derbiyi kazanmak zorunda.