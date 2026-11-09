Kartal Yiğit

RAKİPLER Fenerbahçe,Galatasaray dörder beşer atınca Beşiktaşlı taraftarlar da Gençlerbirliği önünde takımlarından aynı tarifeyi bekliyorlardı. Hele Başkent ekibi henüz 20'li dakikalarda eksik de kalınca tribünlerin bu isteği daha da arttı. Evinde rakipleri boğan Beşiktaş'ı bildikleri için bu istek gayet normal sayılırdı. Ancak İskoçya yolculuğunun yorgunluk emareleri had safha da olduğu için siyah beyazlılar belki de ilk defa evinde eskiye göre daha temposuz oynadı.

Deplasman da etkili olamayan Kartal için Dolmabahçe bambaşka bir seviyeye çıkma imkanını sağlarken dün bunu çok göremedik. Ama ben açıkçası son haftalardaki puan kayıplarından sonra dün oyunun değil skorun daha da önemli olduğunu söyleyebilirim. Hele ki rakiplerinin hepsi kazanmış iken.İyi de kötü de oynasa Beşiktaş'ın 3 puan alması gerekliydi öyle de oldu. Rakip istediği kadar 10 kişi olsa da farkı artırma adına Beşiktaşlılar zorlandı. Trossard'ın üç asist ile maçın adamı olduğu mücadele de Belçikalının Vlahovic ile olan iyi ilişkisi meyvelerini verdi.

Sırp golcü son dönem de fizik olarak geri gözükse de milli ara öncesi arkadaşının müthiş asistleriyle attığı 2 golle morallendi. Nasıl kazanmak Beşiktaş adına değerli ise de bu goller Vlahovic adına önemliydi. Lider ile farkın hala 6 olduğu ortam da artık gözler Konyaspor ve Galatasaray maçlarında . Milli ara dönüşü belki de ligdeki kader de bu doksan dakikalara bağlı gelişecek. Özellikle derbinin içeride oluşu ve bunun kazanılması Beşiktaş'ı bu yarışın içinde tutacaktır.