YKS'de 'aynı sınıfta iki oturum' dönemi sona erdi
YKS’ye az bir süre kala ÖSYM’nin kararıyla “aynı sınıfta iki oturum” dönemi bitti. Bu yıl TYT ve AYT oturumlarında adayların büyük bölümü farklı okul ve sınıflarda sınava girecek.
ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgelerini erişime açtı. Sınav yerleştirme sisteminde de dikkat çeken bir değişikliğe imza attı.
Yeni uygulamayla birlikte adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında büyük ölçüde farklı okul ve sınıflarda sınava girmesi sağlandı.
Son 3 yıldır uygulanan sistemde adaylar iki oturumda genellikle aynı okulda, çoğu zaman da aynı sınıfta sınava giriyordu.
Bu yıl ise ÖSYM'nin yerleştirme algoritmasında yaptığı değişiklikle birlikte adayların iki oturum için farklı sınav merkezlerine yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Bazı adayların iki oturumda da aynı okul binasında sınava girmesi mümkün olsa da, her iki oturumda aynı sınıfta sınava girecek aday bulunmayacağı öğrenildi. Böylece "aynı sınıfta iki oturum" dönemi sona erdi. Sınav organizasyonunda farklı bir yerleştirme modeline geçilmiş oldu.