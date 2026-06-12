YKS'de 'aynı sınıfta iki oturum' dönemi sona erdi

Bu yıl ise ÖSYM'nin yerleştirme algoritmasında yaptığı değişiklikle birlikte adayların iki oturum için farklı sınav merkezlerine yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Bazı adayların iki oturumda da aynı okul binasında sınava girmesi mümkün olsa da, her iki oturumda aynı sınıfta sınava girecek aday bulunmayacağı öğrenildi. Böylece "aynı sınıfta iki oturum" dönemi sona erdi. Sınav organizasyonunda farklı bir yerleştirme modeline geçilmiş oldu.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Eğitim