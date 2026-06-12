İsrail Lübnan'da cami ve hastaneleri vurdu: 6 şehit, 24 yaralı
Ortadoğu’nun kan emici ülkesi İsrail, Lübnan’da camileri ve hastaneleri vurdu. Saldırılarda 6 kişi şehit oldu, 7’si ağır 24 kişi yaralandı.
Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zehrani beldesine saldırdı... 3 cami ve 2 hastaneyi hedef alan İsrailli teröristler 6 kişinin ölümüne neden oldu.
7'si ağır 24 kişinin yaralandığı saldırılarda 1 ton bomba atıldı. Lübnan Kültür Bakanlığı'ndan bir yetkili, bir gün önce gerçekleştirilen İsrail bombardımanının Sur kentindeki UNESCO Dünya Mirası alanlarından birine de zarar verdiğini belirtti. Katiller ordusu, ülkenin birçok bölgesindeki tarihi eserleri de günlerdir hedef alıyor.
Lübbnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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