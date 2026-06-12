Kartal Yiğit

Vincenzo İtaliano'nun gelişiyle Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı.

Başkan Serdal Adalı, bu dönemden umutlu olduğunu söylerken transfer için de hocanın istediklerinin yerine getirileceği mesajını verdi. Zaten İtalyan teknik adamın da görüşü bu yönde. Artık hem camianın hem de taraftarın başarısızlığa sabrı kalmadı. Başarı tabi ki şampiyonluktur hele ki bu takım Beşiktaş ise. Ancak yine de bu hemen kolay değil. İnsanlar göze hoş gelen futbol, belli bir oyun felsefesi, rakiplerini boğan, en kötü sezon sonunu bu şekilde görecek bir Beşiktaş istiyor haklılar da. Serdal Adalı, bence Önder Özen'i getirerek doğru bir hamle yaptı. Adalı'nın ilk yılı acemiliklerle doluydu. Gereksiz transferler, yanlış sportif direktör seçimi, Sergen Yalçın'a çok taviz verişler. Bunları sayabiliriz... .

YÖNETİM KULAK VERMELİ

Yeni sezon öncesine bakarsak Serdal beyin hatalarından ders çıkaracak adımları atacağını görüyorum. İlki Özen'i getirip, Önder hocanın da İtaliano seçimi gibi.

Hocanın istedikleri yapılır, Önder Özen ile uyumlu çalışılırsa sistemini oturtup belki bu yıl olmasa da daha sonraki dönemlerde Beşiktaş'ın arzuladığı kalıcı başarıyı sağlayabilir. Ancak başkan ve yönetimin camianın iç dinamiklerini bir an önce yerine getirmesi gerekli. Küskünlükler bitmeli, büyüklerin kapısı çalınmalı, sosyal medyaya göre yönlendirmeler olmamalı, geleneksel ulusal medyaya daha sıcak yaklaşılmalı.

Ceza verici değil el uzatıcı bir yönettim şekli belirlenmeli.

İSTİKRARLI OLMAK ŞART

Yapıcı eleştiriye destek verilmeli.

Beşiktaş elbet şampiyon olur ama bu geçmişteki gibi istikrarlı olmalı. Bunun için iç barış sağlanmalı, kucaklayıcı bir dil kullanılmalı. Bunlar sağlandığında Beşiktaş'ın düzlüğe çıkacağını düşünüyorum. Transfer döneminde de bol para yerine akıllı harcama yapılmalı. Son olarak İtaliano da hırsı, enerjiyi, samimiyeti gördüm. Yeter ki biraz zaman ve gerçek destek sağlansın