Kanser hastalarına yaz aylarında beslenme önerileri: Sofranızdan başlayın

Yazın artan sıcaklıklar, kanser tedavisi gören bireyler için bazı ek zorlukları da beraberinde getiriyor. Diyetisyen Yasemin Güzel, özellikle sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin ve güvenli beslenmenin büyük önem taşıdığını belirterek önemli uyarılarda bulunuyor:

MEYVELER YOĞURTLA BİRLİKTE TÜKETİLMELİ

Kanser tedavisi sürecinde bazı hastalarda iştahsızlık, mide bulantısı, halsizlik ve sıvı kaybı görülebiliyor. Yaz aylarında bu durum daha belirgin hale gelebiliyor. Bu nedenle gün boyunca düzenli olarak su içme ihmal edilmemeli.

Ayran, kefir, çorba ve su oranı yüksek meyveler de günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olabilir. Karpuz, kavun, çilek, şeftali ve kayısı gibi yaz meyveleri hem ferahlatıcı hem de sıvı desteği sağlayan besinlerdir. Bu besinlerin yoğurt veya kefir gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketilmesi daha dengeli bir öğün oluşturabilir.