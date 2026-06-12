Kanser hastalarına yaz aylarında beslenme önerileri: Sofranızdan başlayın
Sıcak havalarda doğru beslenme, kanser tedavisi gören hastaların yaşam kalitesini destekliyor. Diyetisyen Yasemin Güzel, “Düzenli su içme ihmal edilmemeli. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine ev yapımı meyveli yoğurt yiyin” diyor.
Yazın artan sıcaklıklar, kanser tedavisi gören bireyler için bazı ek zorlukları da beraberinde getiriyor. Diyetisyen Yasemin Güzel, özellikle sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin ve güvenli beslenmenin büyük önem taşıdığını belirterek önemli uyarılarda bulunuyor:
MEYVELER YOĞURTLA BİRLİKTE TÜKETİLMELİ
Kanser tedavisi sürecinde bazı hastalarda iştahsızlık, mide bulantısı, halsizlik ve sıvı kaybı görülebiliyor. Yaz aylarında bu durum daha belirgin hale gelebiliyor. Bu nedenle gün boyunca düzenli olarak su içme ihmal edilmemeli.
Ayran, kefir, çorba ve su oranı yüksek meyveler de günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olabilir. Karpuz, kavun, çilek, şeftali ve kayısı gibi yaz meyveleri hem ferahlatıcı hem de sıvı desteği sağlayan besinlerdir. Bu besinlerin yoğurt veya kefir gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketilmesi daha dengeli bir öğün oluşturabilir.
KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANMALI
Yazın gıdalar daha hızlı bozulabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi tedavi nedeniyle zayıflayan hastalar besin güvenliğine daha fazla özen göstermesi gerekiyor.
Açıkta satılan yiyeceklerden, uzun süre güneş altında beklemiş ürünlerden ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan uzak durulmalarını öneriyorum.
Meyve ve sebzelerin tüketilmeden önce mutlaka iyice yıkanması gerekiyor. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine ev yapımı meyveli yoğurtlar, kefirli karışımlar ve sütlü tatlılar daha dengeli seçeneklerdir. Her hastanın ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle beslenme planları kişiye özel hazırlanmalıdır. Alınacak basit ama doğru önlemler, tedavi sürecinin daha rahat geçirilmesine katkı sağlayabilir.