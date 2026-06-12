Rusya'da eğitim alan Türk mühendisler Akkuyu NGS'de göreve başladı



BÜYÜK GURUR

Yakıt Sızdırmazlığı Kontrol Sistemi Başuzmanı Ege Mert, Rusya'da 6.5 yıl eğitim aldığı süreçte iyi bir mühendislik kimliği kazandıklarını söyledi. Mert, "Büyük gurur yaşıyorum. Ülkemiz çok daha başarılı yerlere gelecektir" diye konuştu.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel