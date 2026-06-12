Rusya'da eğitim alan Türk mühendisler Akkuyu NGS'de göreve başladı
Rusya’da nükleer santraller konusunda eğitim alan Türk mühendisler, Türkiye’nin yerli ve milli enerji santrali Akkuyu’da ilk jenerasyon olarak görev yapıyor. Santralde bilgi birikimlerini uygulama fırsatı buluyor.
Rusya'daki eğitimlerinin ardından Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) göreve başlayan Türk mühendisler, birinci ünitenin devreye alınması için son hazırlıkların yapıldığı sahada çalışmaktan mutluluk duyuyor.
Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu NGS sahasındaki çalışmalar, her biri 1200 megavat olacak 4 reaktörde eş zamanlı yürütülüyor. Reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yüklenen birinci ünitenin işletmeye alınması için son hazırlıklar yapılıyor.
Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralde, "Akkuyu NGS İşletme Personeli Yetiştirme Eğitim Programı" çerçevesinde Rusya'daki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan 300'den fazla Türk mühendis görev alıyor.
Santralin farklı birimlerinde mesai harcayan mühendisler, Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil edecek projeye katkı sunmaktan mutluluk duyuyor. Programa katılan 131 gencin eğitimi ise Rusya'da devam ediyor.
BÜYÜK GURUR
Yakıt Sızdırmazlığı Kontrol Sistemi Başuzmanı Ege Mert, Rusya'da 6.5 yıl eğitim aldığı süreçte iyi bir mühendislik kimliği kazandıklarını söyledi. Mert, "Büyük gurur yaşıyorum. Ülkemiz çok daha başarılı yerlere gelecektir" diye konuştu.