Kartal Yiğit

rakibin üst üste 4. şampiyonluğunu kutladığı saatlerde sen formalite maçın da Rizespor'u yenmek için uğraşıyorsun onu bile beceremiyor, istenmeyen Cerny ve Jota ile beraberliği zor kurtarıyorsun . Oyunun tamamına yakınında pozisyonlar yiyip "azab" sezonunu rezil bir tablo ile noktalıyorsun.Valla yazık… Ne diyelim koca kulübü , takımı bu hale düşürenler utanmalı. Hiç yoktan bir kupa bile alınmamasının sorumluları çıkıp özür dilemeli! Ama nerede?Yine çileyi çeken taraftar oldu bu sezon da ama onları da kimse dinlemedi! Hatta hoca ağlayan çocuklar sorusuna "abartmayın" diyerek geçiştirdi. Ne diyelim o zaman bu kadar kötü bir sonu da abartmamak lazım. Son olarak maçın kadın Hakemi Asen Albayrak ve Rizespor kaptanı Mithat'ı gösterdikleri performanstan ötürü kutlamak gerek. Mithat bence yaz döneminde transferin gözde isimlerinden biri olur gibi!