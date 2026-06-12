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Dr. Husam Ebu Safiyye'nin oğlu İlyas hapishanedeki işkence görüntülerine isyan etti

Bazı ülkeler İsrail’e tepki gösterse de işkenceler bitmiyor. BM raporlarına göre de İsrail’in işkence yaptığı kayıtlara geçti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Dr. Husam Ebu Safiyye'nin oğlu İlyas hapishanedeki işkence görüntülerine isyan etti

Terörist İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin 'nin oğlu İlyas Ebu Safiyye babasının hücredeki görüntülerine isyan etti.

Dr. Husam Ebu Safiyye. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Dr. Husam Ebu Safiyye. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Babasının, Kudüs'teki İsrail Mahkemesi'ndeki duruşmasına tutulduğu hücreden video konferans yöntemiyle katıldığını ve görüntülerde ellerinin kelepçeli olduğunu aktaran İlyas Ebu Safiyye, aile olarak görüntüde sadece uzun aylardır görmedikleri babalarının yüzünü değil, aynı zamanda acının izlerinin çehresine kazındığını gördüklerini belirterek:

Dr. Husam Ebu Safiyye'nin oğlu İlyas hapishanedeki işkence görüntülerine isyan etti-3

"Suskunluk artık yalnızca sessizlik olarak değerlendirilemez, aynı zamanda suça ortaklıktır. Son görüntüler, işkenceyi ve sağlığının kötüye gittiğini ortaya koyuyor. Eğer bu kamuoyuna yansıyan hal ise kim bilir görünmeyen tarafta neler yaşanıyor? Babamın görüntüsü yalnızca bir tutukluluk fotoğrafı değil, aynı zamanda duyulmayan bir yardım çağrısıdır."

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