Dr. Husam Ebu Safiyye'nin oğlu İlyas hapishanedeki işkence görüntülerine isyan etti

Terörist İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin 'nin oğlu İlyas Ebu Safiyye babasının hücredeki görüntülerine isyan etti.

Dr. Husam Ebu Safiyye. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.) Babasının, Kudüs'teki İsrail Mahkemesi'ndeki duruşmasına tutulduğu hücreden video konferans yöntemiyle katıldığını ve görüntülerde ellerinin kelepçeli olduğunu aktaran İlyas Ebu Safiyye, aile olarak görüntüde sadece uzun aylardır görmedikleri babalarının yüzünü değil, aynı zamanda acının izlerinin çehresine kazındığını gördüklerini belirterek: