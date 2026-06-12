Dr. Husam Ebu Safiyye'nin oğlu İlyas hapishanedeki işkence görüntülerine isyan etti
Bazı ülkeler İsrail’e tepki gösterse de işkenceler bitmiyor. BM raporlarına göre de İsrail’in işkence yaptığı kayıtlara geçti.
Terörist İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin 'nin oğlu İlyas Ebu Safiyye babasının hücredeki görüntülerine isyan etti.
Babasının, Kudüs'teki İsrail Mahkemesi'ndeki duruşmasına tutulduğu hücreden video konferans yöntemiyle katıldığını ve görüntülerde ellerinin kelepçeli olduğunu aktaran İlyas Ebu Safiyye, aile olarak görüntüde sadece uzun aylardır görmedikleri babalarının yüzünü değil, aynı zamanda acının izlerinin çehresine kazındığını gördüklerini belirterek:
"Suskunluk artık yalnızca sessizlik olarak değerlendirilemez, aynı zamanda suça ortaklıktır. Son görüntüler, işkenceyi ve sağlığının kötüye gittiğini ortaya koyuyor. Eğer bu kamuoyuna yansıyan hal ise kim bilir görünmeyen tarafta neler yaşanıyor? Babamın görüntüsü yalnızca bir tutukluluk fotoğrafı değil, aynı zamanda duyulmayan bir yardım çağrısıdır."
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