Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Tek eksik derbi galibiyeti

Eklenme Tarihi 20 Mart 2026

Dünkü galibiyetle birlikte aslında baktığınızda Galatasaray derbisi hariç yenilmeyen bir Beşiktaş gördük. Gençlerbirliği önünde çok da tat vermese de kazanmasını bilen Kartal, Kasımpaşa engelini de çok da rahat olmadan geçmesini bildi. Maça Kasımpaşa önde baskı ile başlamasına rağmen Beşiktaş bu baskıyı ilk 10 dakika sonrası iki maçtır suskun golcüsü Oh ile kırıp rahatladı . İlk bölüm de, Beşiktaş'ın rakibine göre daha inisiyatif aldığını daha çoşkuyu artırdığını söyleyebiliriz. Kasımpaşa ikinci yarıya beraberliği sağlama adına bütün imkanlarını kullanarak start verirken ilk yarıda Orkun'un asistten sonra attığı şık gol tribünleri keyiflendirdi.

İkinci yarı kontrolü bir ara Kasımpaşa'ya veren Beşiktaş karşı baskı sonrası penaltıyla da olsa kalesinde golü görünce son dakikalarda oyun gereksiz panik havasına büründü. Bu anlarda Cengiz bomboş kaldığı an da golü atsa paniklik bir şey olmazdı.
Beşiktaş'ın sağ tarafında ki sıkıntılı hal sürüyor. Cerny hala eskisi gibi değil. Takımın hücum yükü bir Olaitan bir de Orkun'a biniyor. Bunlara Ndidi'yi de ekleyebiliriz. Ama bu sürekli böyle olmaz. Hele derbilerde hiç değil. Beşiktaş milli araya çok da müthiş oynamadığı bir maçla moralli girdi. Sonrası bir Fenerbahçe derbisi var. Sergen Yalçın artık bu sezon bir lig derbisi kazanmak isteyecektir. Ayrıca da kazanması da ilerisi adına şart.

