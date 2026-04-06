Kartal Yiğit

Trabzonspor ve Galatasaray'ın merakla beklediği derbi adına çok yakışmayacak şekilde genelde "kör dövüşü" şeklinde geçti derken son 15 dakikası özellikle Fenerbahçe tarafından kaçan golleri ve Yasin Kol'un tartışmalı penaltısıyla nefesleri kesti.

Beşiktaş'ın her derbide olduğu gibi oyunu kendi sahasında kabul edip topu rakibine vermesi, Fenerbahçe'nin de özellikle ilk yarıda buna uyup bitiricilikten uzak bir oyun sergilemesiyle ortaya beklenenden uzak tatsız bir oyun çıktı. Yeniden umutlanan Fenerbahçe için tamam veya devam niteliği taşıyordu dün akşam. Bu bilinciyle maça daha hızlı ve baskılı başlayan Sarı-Lacivertli takım henüz 1. dakikada Nene ile girdiği pozisyonu atamayınca oyunun seyri değişti . Ani atakla gol arayan Beşiktaş aradığı pozisyonları aslında ilk 45'te buldu. Ama Oh'un etkisiz oluşu kenarlardan destek gelmemesiyle girilen pozisyonlar heba edildi.



Fenerbahçe kaybedecek bir şeyi olmadığını anlayınca Beşiktaş'ın üzerinde müthiş bir baskı kurdu maçın son bölümünde. Bir ara Beşiktaş çok mahkum oynadı. Bu anlarda Kerem, Cherif çok sayıda pozisyondan yararlanmazken Ersin kalesinde devleşti.



Eğer Ersin kalesinde devleşmese çok farklı bir galibiyet olurdu Fenerbahçe adına. Beşiktaş bu anlarda çok bir şey yapamadı . Sadece yine hızlı hücum veya uzun topla bir şeyler yapmak istediler. Sergen hocanın oyuna aldığı Gökhan futbolu unutmuş, Cengiz hazır değil. Bu oyuncuların son durumu bilinmiyor mu? Fenerbahçe ikinci kaçırdıklarıyla daha çok istedi.



Ama böylesine bir penaltı kararıyla bu galibiyet belki de onların da içine sinmemiştir. Son söz Sergen hocaya...

Ya hocam bütün büyük maçlarda aynı oyun planı. Topu rakibi bırak.

Her zaman bu plan tutmaz. Artım değiştirme zamanı gelmedi mi?