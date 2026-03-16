Kartal Yiğit

Beşiktaş için çok rahat geçmesini beklediğim oyunda Gençlerbirliği 17. dakikada 10 kişi kalınca "Tamam bu iş daha da erken biter" dedim içimden... Ancak ilk yarı öyle olmadığını gördük. Bütün planları değişen Volkan Demirel'in takımı mecburen topu çoğunlukla Beşiktaş'a bırakıp bekleme moduna geçti. Yapacakları sınırlıydı ev sahibinin öyle de oldu. Sadece hızlı geçişlerle pozisyonları aradılar. Son 5 dakika hariç bu pozisyonları bulamadılar. Beşiktaş da karşı taraf eksik olmasına rağmen ilk 45 dakikada rahatsızlık yaratamadı rakip üzerinde.

İkinci bölüme ise baskılı başlayan Siyah-Beyazlılar kilidi açan golü de Olaitan ile bulunca gerisi Orkun'un akıl dolu şık golü ile geldi. Ben Beşiktaş'ın açıkçası çok daha iştahlı, seyir zevki yüksek tempolu bir maç izletmesini beklerdim ama bunu karşılayamadı. Çünkü Oh'un biranda sahada kaybolması beni biraz düşündürmeye başladı. Savunmada hala tereddütte olduğum Agbadou'nun basit hatalar yapışı, kolay kart görmesi, çıkarken top kayıpları yapması acaba sadece hava hakimiyeti için mi 18 milyon euro verildi yi akla getirmiyor değil. Trabzonspor'un kazandığı bir hafta muhakkak bu maçtan 3 puan alınması şarttı. Bu da oyundan çok daha değerliydi. Öyle de oldu!