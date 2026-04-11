Kartal Yiğit

Şampiyonluğu sezon başı, ilk üç şansını da geçen hafta bırakan Beşiktaş için artık tek hedefin kupa kaldığı bir ortamda buna rağmen taraftar kalan haftalarda hiç yoktan güzel oyun bol gol beklediğini gösterdi dün akşam boşluklar büyük olsa da.

Takım da bu beklentiyi karşılama adına maça çok hızlı başlayarak ilk 10 dakikada Antalya savunmasının hatalarıyla da bir anda skoru 2-0'a taşıdı. Beşiktaş maçın mutlak favorisiydi ancak işin bu kadar kolay start vereceğini siyah beyazlı oyuncular da beklemiyordu muhakkak. Bunda Sami Uğurlu'nun takımını 5'li bir savunma ile çıkarıp bu düzeni de kuramamasının başrolü olduğunu söyleyebiliriz.

Zaten kendisi de ilk yarı bitmeden yaptığı değişikliklerle hatasından döndü ama bu belki de maçın çoktan gitmesine neden oldu. Beşiktaş skoru erken bulma avantajına rağmen yine de beklemedik bir direniş ve gollerle karşılaşınca bir ara tedirginlik yaşadı ama o anlarda da boşlukları seven son haftaların suskun golcüsü Oh ile korku yaşamadan doksan dakikayı bitirdi. Evet dediğimiz gibi lig hedefinin bittiği Beşiktaş açısından iyi bir antrenman maçı oldu desek abartmış olmayız.

Ancak yine de bu kadar kötü bir Antalyaspor'dan kendi sahanda iki gol yiyip, pozisyonlar vermek hatta bir ara beraberlik şansına yaklaştırmayı şimdilik oyuncuların rehavetine bağlayalım! Eğer aksi varsa bu parçalı oyun kupayı almaya yetmez bu da biline. Son olarak Sergen hocanın çıkardığı sürpriz kadro ile ilgili olarak da bir serzenişim olacak. Oynadığı her zaman elinden gelenin fazlasını vermiş Jota'ya Cengiz'e verdiği şansı neden tanımadı bugüne kadar anlamış değilim?

Dün de hem iyiydi hem de golünü attı. Buna rağmen yine kenara alındı enterasan. Kartal da maçın öne çıkan isimlerindendi. Onun da daha fazla şansı hak ettiğini söyleyebilirim.