Kartal Yiğit

aynı hikaye! Sezon başından beriyazıyor ve söylüyoruz:Beşiktaş"yapamıyor" gerçekten. Aslında normal savunmada da aynı şeyler söz konusu. Ama yine eskiye oranla takviyelerle bir nebze olsun bu sıkıntı giderilmişti düne kadar.Samsunspor öyle iki gol attı ki, ikisi de birebir kopya. Sergen hoca Holse'nin golünü izlerken ekrana yakalandı. Ya hocam aynı gol bir maçtaRakip oradan özellikleile bastırdıkça bastırdı.Ama sen ne yaptın?Koskoca Beşiktaş takımıTamam şimdi diyeceksiniz nasıl olsa Beşiktaş'ın lig için hiçbir iddiası yok,Doğru ama SamsunsporKafalar Alanya'da olabilir ama hiç olmazsa heyecan verir,sağlarsın. O zaman yenilsen de alkışlanırsın. Ben bu tarz oyun ve sonuçlarıAslında ilk yarı istekli baskı kuran bir takım izlemiştik ancak bırakın pozisyonları kaleyi bulan ilk şutuBunlar bize sinyalleri verdi aslında.Bu kadar kötü orta saha kurgusu ve performansı ile kazanması mümkün değildi bu takımın.Kanatlar desen facia. Cengiz ve El Bilal'in ne oynadığı belli değil. Cengiz'in yapacağını Murillo yaptı. Bu kadro seneye şampiyonluğa oynamaz.