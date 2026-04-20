Kartal Yiğit



Hep aynı hikaye

Eklenme Tarihi 20 Nisan 2026
Hep aynı hikaye! Sezon başından beri aynı şeyi yazıyor ve söylüyoruz:
Beşiktaş takım savunması "yapamıyor" gerçekten. Aslında normal savunmada da aynı şeyler söz konusu. Ama yine eskiye oranla takviyelerle bir nebze olsun bu sıkıntı giderilmişti düne kadar.

Samsunspor öyle iki gol attı ki, ikisi de birebir kopya. Sergen hoca Holse'nin golünü izlerken ekrana yakalandı. Ya hocam aynı gol bir maçta iki kez yenilir mi?

Rakip oradan özellikle Holse ve Coulibaly ile bastırdıkça bastırdı.
Ama sen ne yaptın? Koca bir hiç. Koskoca Beşiktaş takımı ikinci yarı bu kadar mahkum oynar mı? Tamam şimdi diyeceksiniz nasıl olsa Beşiktaş'ın lig için hiçbir iddiası yok, hafta içi kupa oynayacak. Doğru ama Samsunspor kupada yok mu?

Kafalar Alanya'da olabilir ama hiç olmazsa heyecan verir, üretkenlik sağlarsın. O zaman yenilsen de alkışlanırsın. Ben bu tarz oyun ve sonuçları ligde kalan haftalarda yine bekliyorum. Aslında ilk yarı istekli baskı kuran bir takım izlemiştik ancak bırakın pozisyonları kaleyi bulan ilk şutu 47'de falan gerçekleşti Beşiktaş'ın.

Bunlar bize sinyalleri verdi aslında.
Bu kadar kötü orta saha kurgusu ve performansı ile kazanması mümkün değildi bu takımın.
Sahada ne Orkun, ne Aslani, ne de Oh var. Biraz Olaitan o da saman alevi gibi. Kanatlar desen facia. Cengiz ve El Bilal'in ne oynadığı belli değil. Cengiz'in yapacağını Murillo yaptı. Bu kadro seneye şampiyonluğa oynamaz.
