Kartal Yiğit

Ligde her hafta yaşanan hamlelerden ötürü hafta içi derbisi çok konuşulmadı düne kadar. Aslında çok da yadırganmaması gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'nin geniş kadrosu çoğunlukla zorunlu hallerden dolayı bir anda Beşiktaş'ın seviyesine yaklaşmıştı! Beşiktaş zaten sıkıntılarla boğuşuyordu, kupa derbisine de önemli eksiklerle çıkmıştı. Buna rağmen oyuna daha istekli, baskılı başlayan Siyah-Beyazlılar oldu. Ancak bu baskı çok uzun sürmeyince Sarı-Lacivertli takım oyunda dengeyi sağladı. Oyuncular sanki "Nasıl olsa grup maçı kazanmasak da olur" havasında olunca ortaya bu tablo çıktı. Yine de son haftaların Beşiktaş adına olumlu ismi Cerny golü bulmasına rağmen Kartal skoru yine koruyamadı.

İkinci yarıya da Beşiktaş daha etkili başlamak istedi. Orkun ve Rashica ile de fırsatlar buldu. Ligdeki derbide Orkun, takımını 10 kişi bırakmasa belki de Beşiktaş kazanacaktı. Dün akşam da Abraham sahne alıp VAR'ı unutunca saçma bir penaltı yaptırdı. İkinci bölüm ilkine göre daha tempolu geçerken oyunda da Cerny, Rashica, Skriniar, Bartuğ ve İsmail öne çıkan isimlerdi. Tam maç berabere bitecek derken gecenin yıldızı Cerny sahneye çıktı ve Beşiktaş'a çok önemli bir ve ihtiyaç duyulan galibiyeti getirdi. Son bir not: Oosterwolde'nin Orkun'a yaptığı hareket de net bir penaltı ve kırmızı karttı. VAR hakemi niye uyarmadı sormak lazım!..