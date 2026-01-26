Orduların güç dengesi değişti! 2026’da Türkiye askeri sıralamada ilk 10 ülke arasına girdi

GFP DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Global Firepower, sıralamayı oluştururken 60'tan fazla farklı faktörü dikkate alıyor. Askeri birlik sayısı, mali kaynaklar, lojistik imkânlar ve coğrafi unsurlar bu faktörlerin başında geliyor. GFP'nin kurum içi formülü, daha küçük ancak teknolojik olarak gelişmiş orduların da büyük güçlerle rekabet edebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor.
Listede ayrıca ülkelerin bir önceki yıla göre durumunu gösteren yükseliş, istikrar ve düşüş trendleri yer alıyor. Bu göstergeler her zaman mutlak bir güç kaybını ifade etmeyebiliyor; metodolojide yapılan değişiklikler de sıralamayı etkileyebiliyor.
GÜÇ ENDEKSİ (PWRINDX) NEDİR?
GFP'nin kullandığı PwrIndx (Güç Endeksi) puanı, bir ülkenin konvansiyonel savaş kabiliyetini ortaya koyuyor. Teorik olarak en ideal değer 0.0000 olarak kabul edilirken, puan küçüldükçe askeri güç seviyesi artıyor.