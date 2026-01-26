Orduların güç dengesi değişti! 2026’da Türkiye askeri sıralamada ilk 10 ülke arasına girdi

TÜRKİYE DÜNYADA 9. SIRADA

2026 verilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 9. ordusu olarak listede kendine yer buldu. Türkiye'nin bu konumu; askeri personel gücü, savunma bütçesi, lojistik kapasite, teknolojik altyapı ve stratejik coğrafi avantajlar gibi birçok başlığın birlikte değerlendirilmesiyle belirlendi.

Bu sonuç Türkiye'nin askeri alandaki istikrarlı gücünü ve küresel ölçekteki etkisini bir kez daha ortaya koydu.