Orduların güç dengesi değişti! 2026’da Türkiye askeri sıralamada ilk 10 ülke arasına girdi

Global Firepower'ın 2026 "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesinde ABD, Rusya ve Çin zirvedeki yerini korurken, Türkiye dünyanın en güçlü 9. ordusu olarak ilk 10'da yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, küresel askeri güç dengelerinde öne çıkan ülkeler arasında dikkat çekti.

Global Firepower (GFP) tarafından her yıl yayımlanan ve ülkelerin askeri güçlerini kapsamlı kriterlerle değerlendiren "Dünyanın En Güçlü Orduları" sıralamasının 2026 verileri duyuruldu. Toplam 145 ülkenin incelendiği listede küresel askeri dengeleri belirleyen ülkeler üst sıralarda yer aldı.

TÜRKİYE DÜNYADA 9. SIRADA

2026 verilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 9. ordusu olarak listede kendine yer buldu. Türkiye'nin bu konumu; askeri personel gücü, savunma bütçesi, lojistik kapasite, teknolojik altyapı ve stratejik coğrafi avantajlar gibi birçok başlığın birlikte değerlendirilmesiyle belirlendi.

Bu sonuç Türkiye'nin askeri alandaki istikrarlı gücünü ve küresel ölçekteki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İLK 9 ORDUSU

Global Firepower 2026 sıralamasına göre ilk 9 ülke şu şekilde sıralandı:

1. ABD

2. Rusya

3. Çin

4. Hindistan

5. Güney Kore

6. Fransa

7. Japonya

8. Birleşik Krallık

9. Türkiye (9. sıra)

10. İtalya

GFP DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Global Firepower, sıralamayı oluştururken 60'tan fazla farklı faktörü dikkate alıyor. Askeri birlik sayısı, mali kaynaklar, lojistik imkânlar ve coğrafi unsurlar bu faktörlerin başında geliyor. GFP'nin kurum içi formülü, daha küçük ancak teknolojik olarak gelişmiş orduların da büyük güçlerle rekabet edebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Listede ayrıca ülkelerin bir önceki yıla göre durumunu gösteren yükseliş, istikrar ve düşüş trendleri yer alıyor. Bu göstergeler her zaman mutlak bir güç kaybını ifade etmeyebiliyor; metodolojide yapılan değişiklikler de sıralamayı etkileyebiliyor.

GÜÇ ENDEKSİ (PWRINDX) NEDİR?

GFP'nin kullandığı PwrIndx (Güç Endeksi) puanı, bir ülkenin konvansiyonel savaş kabiliyetini ortaya koyuyor. Teorik olarak en ideal değer 0.0000 olarak kabul edilirken, puan küçüldükçe askeri güç seviyesi artıyor.

2026 EN GÜÇLÜ ORDULAR SIRALAMASI TAM LİSTE

SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
1Amerika Birleşik Devletleri0.0741
2Rusya0.0791
3Çin0.0919
4Hindistan0.1346
5Güney Kore0.1642
6Fransa0.1798
7Japonya0.1876
8Birleşik Krallık0.1881
9Türkiye0.1975
10İtalya0.2211
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
11Brezilya0.2374
12Almanya0.2463
13Endonezya0.2582
14Pakistan0.2626
15İsrail0.2707
16İran0.3199
17Avustralya0.3208
18İspanya0.3247
19Mısır0.3651
20Ukrayna0.3691
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
21Polonya0.3891
22Tayvan0.3927
23Vietnam0.4066
24Tayland0.4458
25Suudi Arabistan0.4473
26İsveç0.4834
27Cezayir0.4849
28Kanada0.5269
29Singapur0.5272
30Yunanistan0.5484
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
31Kuzey Kore0.5933
32Arjantin0.5983
33Nijerya0.6097
34Hollanda0.6142
35Myanmar0.6265
36Meksika0.6401
37Bangladeş0.6517
38Portekiz0.6659
39Norveç0.6679
40Güney Afrika0.6843
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
51Venezuela0.9106
52Romanya0.9558
53Özbekistan0.9908
54Birleşik Arap Emirlikleri1.0188
55Çekya1.0313
56Fas1.0368
57Macaristan1.0429
58Kazakistan1.0433
59Angola1.1045
60Azerbaycan1.1991
61Belçika1.2201
62Bulgaristan1.2522
63Sırbistan1.2938
64Demokratik Kongo Cumhuriyeti1.3051
65Küba1.3345
66Sudan1.3563
67Avusturya1.3759
68Sri Lanka1.3822
69Slovakya1.3911
70Belarus1.4072
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
71Katar1.4096
72Ekvador1.4479
73Hırvatistan1.5432
74Ürdün1.5581
75Bahreyn1.6731
76Kuveyt1.7161
77Arnavutluk1.7258
78Türkmenistan1.7459
79Tunus1.7823
80Libya1.7872
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
81Paraguay1.7974
82Bolivya1.8301
83Kamboçya1.8434
84Kenya1.8588
85Çad1.8594
86Umman1.8823
87Suriye1.8861
88Litvanya1.8949
89Tanzanya1.9111
90Yeni Zelanda1.9258
91Slovenya1.9404
92Mozambik1.9769
93Moğolistan1.9987
94İrlanda2.0661
95Gürcistan2.0779
96Guatemala2.1277
97Uruguay2.1537
98Yemen2.1617
99Kamerun2.1689
100Tacikistan2.1749
101Ermenistan2.2016
102Letonya2.2316
103Honduras2.2575
104Mali2.2598
105Zimbabve2.2801
106Estonya2.3201
107Uganda2.3252
108Fildişi Sahili2.3884
109Kırgızistan2.3969
110Lüksemburg2.4429
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
111Zambiya2.4461
112Gana2.4566
113Güney Sudan2.4645
114Kuzey Makedonya2.4956
115Dominik Cumhuriyeti2.5853
116Nikaragua2.5894
117Kongo Cumhuriyeti2.6259
118Lübnan2.6521
119Eritre2.6841
120Nijer2.6867
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
121Afganistan2.7342
122Namibya2.7414
123Moritanya2.7919
124Nepal2.8037
125Laos2.8672
126Senegal2.8925
127Burkina Faso2.9213
128Karadağ2.9782
129El Salvador2.9973
130Botsvana2.9993
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
131Madagaskar3.0381
132Gabon3.0432
133Bosna Hersek3.1291
134İzlanda3.4013
135Panama3.5011
136Moldova3.6225
137Somali3.7393
138Benin3.8963
139Kosova3.8041
140Sierra Leone3.9201
SıraÜlkeGüç Endeksi (PwrIndx)
141Liberya3.9275
142Surinam4.0538
143Orta Afrika Cumhuriyeti4.2381
144Beliz4.3602
145Bhutan5.7991